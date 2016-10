US-Demokraten werfen FBI-Chef Comey Einmischung in den Wahlkampf vor

Führende Politiker der US-Demokraten haben FBI-Chef James Comey in der E-Mail-Affäre um die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Einmischung in den Wahlkampf vorgeworfen. Mit der Ankündigung einer neuen Untersuchung von Clintons betreffenden E-Mails habe der Chef der Bundespolizei möglicherweise gegen Gesetze verstoßen, erklärte der Anführer der Demokraten im Senat, Harry Reid, am Sonntag. Laut CNN waren die strittigen Mails schon vor Wochen entdeckt worden, wurden aber erst im Wahlkampfendspurt Thema.

In einer Erklärung richtete Reid schwere Vorwürfe an Comey: "Durch Ihr parteipolitisch motiviertes Vorgehen haben Sie womöglich das Gesetz gebrochen", schrieb der einflussreiche Senator. "Kaum kamen Sie in Besitz von vagen Unterstellungen gegen Hillary Clinton, haben Sie diese in einem maximal negativen Licht an die Öffentlichkeit getragen."

Clintons Wahlkampfleiter John Podesta sagte CNN, Reid habe "den Rat führender Verantwortlicher im Justizministerium" in den Wind geschlagen, als er mit den Informationen über die Mails an die Öffentlichkeit ging. Das Justizministerium, dem das FBI unterstellt ist, habe aber eine lange Tradition, "sich nicht in Wahlen einzumischen". Auch Reid bezog sich auf den "Hatch Act" - ein Gesetz, das dem FBI ausdrücklich die Beeinflussung von Wahlen verbietet.

Die Substanz der neuen Wendung in der E-Mail-Affäre blieb am Wochenende weitgehend unklar. Comey hatte am Freitag überraschend angekündigt, sich nochmals mit der Affäre zu befassen, da neue Mails aufgetaucht seien, die für die Clinton-Untersuchung anscheinend "relevant" seien. Ob Clinton daraus ein Vorwurf gemacht werden könnte, blieb offen.

Laut dem Sender NBC wurden die strittigen Mails vom FBI noch nicht ausgewertet. Die Bundespolizei habe zwar die Berechtigung gehabt, den Laptop mit den Mails zu beschlagnahmen. Für die Auswertung sei jedoch ein weiterer juristischer Beschluss erforderlich gewesen, der erst seit Sonntagabend vorliege.

Laut US-Medienberichten stammen die neuen Mails von einem Laptop, das der 2011 zurückgetretene demokratische Abgeordnete Anthony Weiner - gegen den das FBI wegen mutmaßlicher Sex-Botschaften an eine 15-Jährige ermittelt - zusammen mit seiner Frau Huma Abedin benutzte. Abedin gehört zum engsten Kreis der Clinton-Berater, sie lebt inzwischen von Weiner getrennt.

Die "Wahington Post" berichtete am Sonntagabend, im Dossier Weiner seien inzwischen fast 650.000 Mails gesammelt. Unklar blieb, wie groß der auf Clinton-Mails entfallende Anteil ist. Auch Clinton hatte empört auf Comeys Vorgehen reagiert. Bei einem Wahlkampfauftritt am Sonntag in Fort Lauderdale in Florida rief sie ihre Anhänger auf, sich "nicht von dem politischen Lärm ablenken" zu lassen.

In Umfragen schmolz Clintons Vorsprung vor Donald Trump. Eine Erhebung im Auftrag der "Washington Post", die am Sonntag veröffentlicht wurde, sah sie mit 46 Prozent nur noch knapp vor dem Republikaner, der auf 45 Prozent kam. Trump versucht, aus der E-Mail-Affäre politischen Profit zu schlagen. Bei einem Wahlkampfauftritt in New Mexico warf er Clinton "serienmäßiges, absichtliches kriminelles Verhalten" vor.

Trumps Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway sagte dem Sender Fox News, Clinton könne die E-Mail-Affäre aus eigener Kraft aufklären. Sie müsse lediglich ihre Vertraute Abedin anrufen und von ihr verlangen, dass sie den Inhalt der Mails preisgebe. "Erzählen Sie uns, was auf den Geräten gespeichert ist, die Sie mit ihrem pädophilen Mann gemeinsam nutzten", sagte Conway.