US-Gericht befasst sich erneut mit Volkswagen-Abgasskandal

Ein US-Bundesgericht befasst sich am Freitag (19.00 Uhr MEZ) erneut mit dem Volkswagen-Skandal um manipulierte Abgaswerte. Bei dem Termin in San Francisco geht es um die rund 80.000 in den USA betroffenen Dieselfahrzeuge mit Drei-Liter-Motoren.

Für die etwa 500.000 Wagen mit Zwei-Liter-Motoren war bereits im Oktober ein Vergleich erzielt worden, der den Konzern zur Zahlung der Rekordsumme von 14,7 Milliarden Dollar (14,1 Milliarden Euro) verpflichtet. Volkswagen hofft, für die Drei-Liter-Modelle deutlich preiswertere Wiedergutmachungsregelungen vereinbaren zu können. Der Konzern hat in Aussicht gestellt, das Problem bei diesen Luxusfahrzeugen durch relativ schnelle und einfache Umrüstungen beheben zu können.