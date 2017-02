US-Minister zu Besuch beim mexikanischen Präsidenten

US-Außenminister Rex Tillerson und Heimatschutzminister John Kelly sind am Donnerstag zu Besuch beim mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto. Nach US-Angaben soll es bei dem Treffen um die Sicherung der Grenzen, die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung sowie den Handel gehen.

Die Beziehungen beider Länder sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump stark angespannt. Trump will eine durchgehende Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen und den südlichen Nachbar dafür bezahlen lassen, was Peña Nieto kategorisch ablehnt. Wegen des Streits war im Januar ein Treffen der Präsidenten geplatzt. Zuletzt hatte die Trump-Regierung zudem die verstärkte Abschiebung illegaler Einwanderer angekündigt, von denen ein Großteil Mexikaner sind.