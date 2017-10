US-Ökonom Richard Thaler erhält Wirtschaftsnobelpreis

Mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wird in diesem Jahr der US-Ökonom Richard Thaler ausgezeichnet. Thaler von der Universität in Chicago werde für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftspsychologie geehrt, erklärte das Preiskomitee am Montag in Stockholm zur Begründung. Er habe herausgearbeitet, wie psychologische und soziale Mechanismen Entscheidungen von Konsumenten und Investoren beeinflussten, hieß es.

Damit habe er Zusammenhänge zwischen menschlichen Phänomenen wie "eingeschränkter Rationalität, sozialen Präferenzen und dem Mangel an Selbstkontrolle" und Entwicklungen des Marktes aufgezeigt. Der 72-jährige Professor zeigte sich "erfreut" über die Auszeichnung, die mit neun Millionen Kronen (rund 944.000 Euro) dotiert ist.

Der Wirtschafts-Nobelpreis geht im Gegensatz zu den anderen Preisen nicht direkt auf das Testament des Preisstifters Alfred Nobel zurück. Im vergangenen Jahr waren der US-britische Forscher Oliver Hart und der Finne Bengt Holmström für ihre Arbeiten zur Ausgestaltung von Verträgen mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrt worden.