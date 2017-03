US-Präsident Trump unterzeichnet neuen Erlass für pauschale Einreiseverbote

Im zweiten Anlauf hat US-Präsident Donald Trump ein pauschales Einreiseverbot für Millionen von Bürgern aus muslimisch geprägten Staaten auf den Weg gebracht. Der Präsident unterzeichnete am Montag in Washington ein Dekret, das Passinhabern aus sechs Ländern für 90 Tage die Einreise verwehrt. Durch präzisere Formulierungen soll das neue Dekret - anders als Trumps erster Erlass vom Januar - auch im Fall von Klagen Bestand haben.

In seiner grundsätzlichen Stoßrichtung orientiert sich Trumps neu gefasstes Dekret eng an der ersten Vorlage, die von Bundesrichtern vorläufig gestoppt worden war: Es setzt abermals auf pauschale Einreiseverbote für Bürger bestimmter Staaten. Davon erhofft sich Trump, potenzielle Terroristen von US-Boden fernzuhalten.

Das neue Dekret enthält aber einige Klärungen: So wird präzisiert, dass Inhaber von gültigen US-Visa und von Green Cards - also unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen - auf jeden Fall einreisen dürfen. Für Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft - wie etwa Deutsch-Iraner - gilt: Sie dürfen einreisen, wenn sie den Pass jenes Staates verwenden, für den kein Einreiseverbot gilt.

In den Tagen nach dem ersten Dekret hatte es zunächst große Verwirrung um den Status insbesondere von Green-Card-Besitzern und Doppel-Staatlern gegeben.

Nicht mehr von den Einreiseverboten betroffen sind die Bürger des Irak, die noch unter das erste Verbot gefallen waren. Weiterhin auf der Liste stehen der Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. Iraks Regierung äußerte "tiefe Zufriedenheit" darüber, dass ihre Bürger künftig von dem Verbot ausgenommen werden.

Auch mit dem neuen Dekret wird ein pauschales Einreiseverbot für alle Flüchtlinge für einen Zeitraum von 120 Tagen verfügt. Diese Frist soll auch für syrische Flüchtlinge gelten, die in Trumps erstem Dekret noch mit einem unbefristeten Einreiseverbot belegt worden waren.

Das Dekret soll erst am 16. März in Kraft treten, um Behörden und Fluggesellschaften Zeit zur Vorbereitung zu geben. "Es wird kein Chaos an den Flughäfen geben", hieß es im Weißen Haus. Ein Vertreter des Außenministeriums stellte klar: "Wenn Sie ein gültiges Visum haben, werden Sie keine Probleme bekommen."

Nach Trumps erstem Dekret hatte das Außenministerium 60.000 Visa für ungültig erklärt, an US-Flughäfen saßen hunderte Reisende aus betroffenen Staaten fest.

Die zuständigen US-Minister meldeten sich unmittelbar nach der Unterzeichnung zu Wort, um Trumps zweites Dekret zu rechtfertigen. Außenminister Rex Tillerson bezeichnete es als "entscheidende Maßnahme zur Stärkung der nationalen Sicherheit".

Justizminister Jeff Sessions erläuterte, das Dekret gebe den Behörden Zeit für die "sorgfältige Prüfung" der Sicherheits-Checks für Reisende aus den betroffenen Staaten. Heimatschutzminister John Kelly erklärte, Trumps Dekret werde "Amerika sicherer machen".

Die oppositionellen Demokraten und Bürgerrechtler kritisierten Trumps Dekret scharf. "Auch ein abgeschwächtes Einreiseverbot ist ein Einreiseverbot", erklärte der demokratische Senator Chuck Schumer. Die einflussreiche Bürgerrechtsgruppierung ACLU kritisierte: "Wieder hat sich Präsident Trump der religiösen Diskriminierung verschrieben, und dafür kann er mit anhaltender Missbilligung der Bürger und der Gerichte rechnen."