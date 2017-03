US-Präsident Trump will neue Einreiseverbote in Kraft setzen

US-Präsident Donald Trump will in Kürze neue pauschale Einreiseverbote erlassen. Ein entsprechendes Dekret wolle der Präsident noch am Montag unterzeichnen, die Restriktionen sollten dann am 16. März in Kraft treten, sagte Trumps Beraterin Kellyanne Conway am Montag dem Fernsehsender Fox News. Trumps vorherige Einreiseverbote waren von Bundesgerichten vorläufig aufgehoben worden.

Der neue Erlass enthält nach Angaben Conways einige Klarstellungen und Abmilderungen gegenüber der früheren Version. So sollen Staatsangehörige des Irak nicht mehr pauschal von den temporären Einreiseverboten betroffen sein. Für die Bürger anderer Länder sollen diese aber wieder gelten. Der Irak gehörte zu insgesamt sieben überwiegend muslimischen Staaten, deren Staatsangehörigen durch das vorherige Dekret generell die Einreise untersagt worden war.

Auch sollten ausländische Staatsbürger, die über einen legalen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA beziehungsweise bereits über ein Visum verfügen, nicht von den neuen Einreiseverboten betroffen seien, führte Conway aus. Nach ihren Angaben soll es aber auch weiterhin ein generelles Einreiseverbot für syrische Flüchtlinge geben. Dieses werde in dem neuen Dekret aber explizit zeitlich begrenzt.