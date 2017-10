US-Rechtsnationalist Spencer bei Auftritt in Florida niedergeschrien

Der umstrittene US-Rechtsnationalist Richard Spencer ist bei einem Auftritt im Bundesstaat Florida von Demonstranten niedergeschrien worden. Hunderte Menschen verhinderten mit lauten Rufen eine geplante Rede Spencers auf dem Universitätsgelände von Gainesville. Im Hörsaal wurde Spencer mit Beschimpfungen und Beleidigungen, gestreckten Fäusten und Liedern gegen Rassismus empfangen.

Spencer harrte einige Minuten aus, verließ die Bühne und kehrte wenig später zurück, um seine Rede zu halten. "Ihr versucht eine Bewegung zu stoppen, die wächst und für weiße Menschen aufstehen wird", rief er inmitten von Buhrufen, bevor er die Rede abbrach. Spencer wurde von etwa 30 Anhängern begleitet, die Gegendemonstranten waren in der Überzahl.

Spencer ist eine Führungsfigur der Alt-Right-Bewegung. Der 39-Jährige war im August bei einer Demonstration weißer Nationalisten in Charlottesville im Bundesstaat Virginia aufgetreten, die in tödliche Gewalt umschlug.

Aus Furcht vor ähnlichen Zusammenstößen war in Gainesville der Notstand ausgerufen worden. Am Donnerstag waren der Campus und die Zufahrtstraßen für den Verkehr gesperrt. Lehrveranstaltungen im Umkreis des Phillips Center, in dem Spencer auftrat, wurden abgesagt. Über dem Campus waren Dronen und Hubschrauber zu sehen, hunderte Polizisten und Scharfschützen hatten Stellung bezogen.

Die Universität von Florida hatte zugestimmt, Spencer im Namen der Meinungsfreiheit sprechen zu lassen, versicherte aber, den Rechtsnationalisten nicht eingeladen zu haben.

In Charlottesville war Mitte August bei der gewalttätigen Demonstration rechter Gruppen für den Erhalt eines Denkmals für einen Südstaatengeneral eine Gegendemonstrantin getötet worden, als ein mutmaßlicher Neonazi mit einem Auto in die Menge fuhr.