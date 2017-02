US-Regierung beschuldigt Venezuelas Vizepräsidenten des Drogenhandels

Die USA haben Venezuelas Vizepräsidenten Tareck El Aissami wegen des Vorwurfs des Drogenhandels auf ihre schwarze Liste gesetzt. El Aissami ist nach Auffassung des US-Finanzministeriums an führender Stelle in den Drogenhandel seines Landes mit den USA verwickelt. Dies sei das Ergebnis mehrjähriger Ermittlungen. El Aissami sprach am Dienstag von einer "schäbigen und infamen Aggression". Venezuelas Präsident Nicolás Maduro verlangte eine Entschuldigung der USA.

Der seit Anfang Januar amtierende Stellvertreter des linksgerichteten Staatschefs Maduro stand den US-Stellen zufolge mutmaßlich auf der Gehaltsliste des venezolanischen Drogenbarons Walid Makled García. El Aissami habe die Verschiffung von Drogen überwacht und mit dem mexikanischen Kartell Los Zetas koordiniert. Er habe zudem den Flugverkehr auf einem venezolanischen Luftwaffenstützpunkt kontrolliert.

Das US-Finanzministerium setzte zudem einen Vertrauten El Aissamis, den Geschäftsmann Samark José López Bello, als "Drogenbaron" auf seine Liste, darüber hinaus 13 international tätige Unternehmen Bellos. Der Geschäftsmann arbeite für El Aissami an vorderster Front und sei eine zentrale Figur bei den Drogengeschäften, hieß es zur Begründung. Einnahmen aus dem Drogenhandel habe López Bello zugunsten von El Aissami "gewaschen".

El Aissami erklärte, er sehe sich durch den Vorstoß der USA als "antiimperialistischer Revolutionär" bestätigt. "Veneceremos" (Wir werden siegen), fügte er im Kurzbotschaftendienst Twitter in Großbuchstaben hinzu.

Präsident Maduro verurteilte die "Aggression" der USA und verlangte eine offizielle Entschuldigung der US-Regierung. Er habe das Außenministerium angewiesen, eine Protestnote zu verfassen, sagte Maduro. Er kündigte eine entschiedene Reaktion seines Landes an.

Durch die verhängten Sanktionen werden Vermögen der Betroffenen in den USA eingefroren. US-Bürgern und Einrichtungen ist es verboten, mit ihnen Geschäftsbeziehungen einzugehen. Amtlichen Angaben zufolge wurden in den USA Vermögen in Höhe von "dutzenden Millionen" Dollar blockiert. Dazu gehörten auch ein Privatjet und mehrere offenbar von López Bello kontrollierte Luxusimmobilien in Miami. Das US-Finanzministerium erklärte, die Strafmaßnahmen hätten nichts mit El Aissamis neuer Stellung als Vizestaatschef zu tun.

Der 42-jährige El Aissami war zuvor Gouverneur des nördlichen Bundesstaats Aragua und diente unter Maduros Vorgänger, dem 2013 verstorbenen Hugo Chávez, als Innen- und Justizminister. Innerhalb der seit 1999 regierenden Vereinten Sozialistischen Partei (PSUV) ist El Aissami eine der Führungsfiguren.

In Venezuela machte sich El Aissami einen Namen als Politiker, der hart gegen Drogenhändler durchgreift. Er half Maduro zugleich beim Vorgehen gegen die rechtsgerichtete Opposition. Der Staatschef übertrug seinem Stellvertreter per Erlass vom 31. Januar weitgehende Vollmachten, um Eigentum zu beschlagnahmen und den Haushalt von Ministerien zu genehmigen.

Venezuela steckt wegen des Verfalls des Ölpreises seit 2014 in einer schweren Wirtschaftskrise mit drastischen Preissteigerungen. Wegen Versorgungsengpässen gibt es in dem südamerikanischen Land immer wieder Unruhen und Plünderungen.

Seit Januar verfügt das Oppositionsbündnis Tisch der Demokratischen Einheit (MUD) über die Mehrheit im Parlament. Sie will mit einer Volksabstimmung eine Amtsenthebung Maduros und Neuwahlen erreichen. Der Präsident stützt sich auf das Militär und staatliche Schlüsseleinrichtungen wie das Oberste Gericht. Bisher konnte Maduro alle Versuche der Opposition abwenden, ihn aus dem Amt zu jagen.

Sollte es bei einem Referendum zu einer Niederlage Maduros kommen, bliebe dessen Partei an der Macht. In diesem Fall würde Maduros Stellvertreter das Präsidentenamt bis zum regulären Mandatsende im Jahr 2019 übernehmen.