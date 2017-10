US-Regierung will Spannungen zwischen Kurden und irakischer Armee entschärfen

Die US-Regierung versucht Spannungen zwischen irakischen Streitkräften und kurdischen Kämpfern in der ölreichen Provinz Kirkuk zu entschärfen. Alle müssten sich auf den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) konzentrieren, mahnte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Freitag. "Wir können jetzt nicht gegenseitig aufeinander losgehen." Im Kampf gegen den IS sind US-Soldaten an der Seite irakischer Regierungseinheiten wie auch kurdischer Kämpfer im Einsatz.

Zuletzt waren Truppen der irakischen Zentralregierung in der Provinz Kirkuk auf Stellungen der kurdischen Peschmerga vorgerückt, die diese seit drei Jahren halten. Die kurdische Autonomieregierung versetzte tausende Peschmerga in Gefechtsbereitschaft. Hintergrund ist der Streit um das kurdischen Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak.