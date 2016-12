US-Richter "optimistisch" in Bezug auf Einigung in VW-Dieselskandal

Im Volkswagen-Abgasskandal um Dieselautos hat sich der zuständige US-Richter "optimistisch" gezeigt, dass eine Einigung über die Entschädigung der rund 80.000 betroffenen Kunden gefunden werden kann. Es habe "wesentliche" Fortschritte gegeben, sagte Richter Charles Breyer am Freitag (Ortszeit) in San Francisco. Details nannte er nicht. Breyer setzte für Montag eine neue Anhörung an.

Bei den Verhandlungen geht es um manipulierte Abgaswerte bei rund 80.000 VW-Dieselfahrzeugen mit Drei-Liter-Motoren in den USA. Für die etwa 500.000 Wagen mit Zwei-Liter-Motoren war bereits im Oktober ein Vergleich erzielt worden, der den Konzern zur Zahlung der Rekordsumme von 14,7 Milliarden Dollar (14,1 Milliarden Euro) verpflichtet. Volkswagen hofft, für die Drei-Liter-Modelle deutlich preiswertere Wiedergutmachungsregelungen vereinbaren zu können. Der Konzern hat in Aussicht gestellt, das Problem bei diesen Luxusfahrzeugen durch relativ schnelle und einfache Umrüstungen beheben zu können.