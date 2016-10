US-Rocklegende Bob Dylan erhält Literaturnobelpreis 2016

Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an die US-Rocklegende Bob Dylan. Der 75-Jährige werde für die Schaffung "neuer poetischer Ausdrucksformen" in der großen Tradition der amerikanischen Musik geehrt, erklärte die Sprecherin der Schwedischen Akademie, Sara Danius, am Donnerstag in Stockholm. Dylan gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.

Die Ankündigung der Akademiesprecherin wurde mit Raunen und dann lang anhaltendem Applaus der anwesenden Journalisten aufgenommen. Zwar war Dylan in den vergangenen Jahren immer wieder als Kandidat genannt worden, doch hatte niemand wirklich mit der Auszeichnung gerechnet: Es ist schließlich das erste Mal, dass ein Musiker den Literaturnobelpreis erhält.

Danius würdigte die Lieder des Musikers als "Poesie für die Ohren". Dylan habe den Status einer "Ikone", hieß es in einer Erklärung der Akademie. "Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik ist tiefgreifend."

US-Präsident Barack Obama fand ähnlich preisende Worte: Dylan sei einer seiner "Lieblingspoeten", erklärte Obama. Den Preis habe er sich "sehr verdient". Zu seiner Erklärung fügte Obama einen Link zu einer Playlist mit Hits des Musikers hinzu, darunter "Knockin' on Heaven's Door" und "Like a Rolling Stone".

Der am 24. Mai 1941 als Robert Allen Zimmerman in Duluth in Minnesota geborene Dylan prägt die Folk- und Rockszene seit rund fünfeinhalb Jahrzehnten. Er brachte sich selbst das Spielen auf Mundharmonika, Gitarre und Klavier bei. Sein Künstlername soll eine Ehrerweisung an den walisischen Dichter Dylan Thomas sein.

Nachdem er das College geschmissen hatte, ging Dylan Anfang der 60er Jahre nach New York. Berühmt wurde er unter anderem für seine Songs "Blowin' in the Wind", "The Times They Are A-Changin" und "Masters of War", die ihn zur Ikone der Bürgerrechts- und Friedensbewegung machten. Seine Themen sind soziale Ungerechtigkeit, Krieg und Rassismus. Allein in den ersten drei Jahren seiner Karriere nahm der auf der Bühne stets verschlossen wirkende Musiker 300 Lieder auf.

Legendär ist sein Auftritt beim Newport-Folkfestival 1965, als er die akustische durch die E-Gitarre ersetzte und damit eingefleischte Folk-Fans nachhaltig vergrätzte. Sie beschimpften ihn als "Verräter". Doch Dylan schrieb damit Musikgeschichte und wurde zu einem der Wegbereiter des Rock.

Seine Alben wie etwa "Highway 61 Revisited" und "Blonde on Blonde" rissen Kritiker zu Begeisterungsstürmen hin, doch 1966 wurde Dylans Schaffensdrang durch einen schweren Motorradunfall jäh unterbrochen. Ab den 70er Jahren veröffentlichte er wieder neue Alben.

Später wurden die Texte Dylans von seiner Lonversion zum christlichen Glauben beeinflusst - eine Wendung in seinem Werk, die nicht alle Fans mitmachten. 2004 erschien der erste Teil seiner Autobiographie "Chronicles". Zuletzt veröffentlichte der Musiker mit "Fallen Angels" sein 37. Studioalbum - mit Popstücken, die einst Frank Sinatra sang. Nebenbei zeichnete und malte Dylan auch Aquarelle und Gouaches.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) gratulierte Dylan "von ganzem Herzen". Die Stockholmer Jury habe eine "mutige Entscheidung" getroffen, mit der sie "auch in diesem Jahr wieder die Genregrenzen sprengt", erklärte er.

Zu den Favoriten des Literaturnobelpreises hatten in diesem Jahr der Syrer Adonis und der Brite Salman Rushdie gezählt. Großer Favorit bei den Wettbüros war der Japaner Haruki Murakami. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch.

Die Nobelpreise für Literatur, Medizin, Physik und Chemie werden am 10. Dezember bei einer feierlichen Zeremonie in Stockholm verliehen. Das Preisgeld beträgt jeweils acht Millionen Kronen (rund 822.000 Euro). Den Friedensnobelpreis bekommt am selben Tag in Oslo der kolumbianische Staatschef Juan Manuel Santos.