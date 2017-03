US-Sängerin Joni Sledge mit 60 Jahren gestorben

Die für ihren gemeinsam mit ihren Schwestern gesungenen Disko-Hit "We Are Family" bekannte US-Musikerin Joni Sledge ist tot. Sie starb im Alter von 60 Jahren in ihrem Haus im US-Bundesstaat Arizona, wie ihr Sprecher Biff Warren am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Die Umstände ihres Todes seien noch nicht geklärt.

"Wir vermissen sie und sehnen uns nach ihr, ihrem Glanz und der Aufrichtigkeit, mit der sie das Leben geliebt hat", teilte ihre Familie mit. Gemeinsam mit ihren drei Schwestern trat die Sängerin als Gruppe Sister Sledge auf, 1979 landeten sie mit "We Are Familiy" einen Mega-Hit.