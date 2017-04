US-Schmusesänger Barry Manilow outet sich

US-Schmusesänger Barry Manilow hat sich im Alter von 73 Jahren als homosexuell geoutet. Er habe Angst gehabt, seine vornehmlich weiblichen Fans zu enttäuschen, sagte der Musiker am Mittwoch in einem Interview mit dem Magazin "People". Manilow ist durch Hits wie "Mandy" und "Copacabana" bekannt.

Vor zwei Jahren hatte es Berichte über eine Hochzeit mit seinem Manager Garry Kief gegeben, der Sänger schwieg jedoch dazu. Nun erzählte Manilow, der in seinen jungen Jahren kurzzeitig mit einer Frau verheiratet war, von seinem ersten Treffen mit Kief 1978. Er habe sofort gewusst, dass dieser der Richtige sei, sagte Manilow. "Bis dahin war ich ziemlich einsam gewesen."

Manilow, der seine große Zeit in den siebziger Jahren hatte, tritt seit einiger Zeit regelmäßig im Spielerparadies Las Vegas auf. In diesem Monat veröffentlicht er ein neues Album mit dem Titel "This Is My Town" mit Liedern über seine Heimatstadt New York.