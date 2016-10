US-Verteidigungsminister zu Gesprächen in Bagdad eingetroffen

Knapp eine Woche nach dem Beginn der Offensive zur Rückeroberung der irakischen Großstadt Mossul von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist US-Verteidigungsminister Ashton Carter am Samstag zu einem eintägigen Besuch in Bagdad eingetroffen. Das berichtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP. Der Pentagon-Chef will in der irakischen Hauptstadt Gespräche mit Kommandeuren der US-geführten Militärkoalition aus rund 60 Staaten führen, die sich am Kampf gegen den IS beteiligen.

Auch ein Treffen mit dem irakischen Regierungschef Haider al-Abadi war vorgesehen. Dabei sollte es auch um die irakischen Vorbehalte gegen eine türkische Beteiligung an der Mossul-Offensive gehen.

Bei einem Besuch in Ankara hatte sich Carter am Freitag zuversichtlich gezeigt, dass die Türkei in die Offensive eingebunden werden könne. Dafür gebe es eine "grundsätzliche Einigung", jetzt müssten noch die "praktischen Einzelheiten" erörtert werden, sagte der Pentagon-Chef.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beharrt auf einer Beteiligung der Armee seines Landes an der Rückeroberung Mossuls vom IS, dem die Stadt 2014 in die Hände gefallen war. Bagdad lehnt dies jedoch ab und verlangt, dass Ankara hunderte Soldaten von einem Militärstützpunkt in der Stadt Baschika bei Mossul abzieht.

Die türkische Regierung befürchtet, dass das mehrheitlich von Sunniten bewohnte Mossul nach der Einnahme durch die von den USA geführte Anti-IS-Koalition und die kurdischen Peschmerga unter die Herrschaft von Kurden und schiitischen Muslimen geraten könnte.

Die Großoffensive zur Rückeroberung von Mossul hatte am Montag begonnen. An der Seite der irakischen Armee kämpfen neben kurdischen Peschmerga-Einheiten auch schiitische Milizen. Die Anti-IS-Koalition unterstützt sie durch Luftangriffe.