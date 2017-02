USA bekennen sich nach Trump-Kritik klar zur Nato

Angesichts der Sorgen der europäischen Verbündeten hat die neue US-Regierung ein klares Bekenntnis zur Nato abgelegt. Verteidigungsminister James Mattis sagte am Mittwoch beim Treffen mit seinen Bündnis-Kollegen in Brüssel, die westliche Militärallianz bleibe "das grundlegende Fundament" für die Beziehungen der USA und der transatlantischen Gemeinschaft. Unterstützung für die US-Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben in Europa kam dort auch von Deutschland.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz vor seinem Amtsantritt die Nato als "obsolet" bezeichnet, ein zu geringes finanzielles Engagement der europäischen Verbündeten sowie zu wenig Einsatz des Bündnisses im Kampf gegen Terrorismus kritisiert. Mattis betonte nun bei seinem ersten Besuch im Brüsseler Nato-Hauptquartier seit seinem Amtsantritt, der US-Präsident habe seinerseits "starke Unterstützung" für die Nato geäußert.

Der Pentagon-Chef bekräftigte dabei die Forderung nach einer fairen Lastenteilung innerhalb des Bündnisses bei den Verteidigungskosten. Schließlich verteidige die Nato letztlich die Freiheit, sagte der Ex-General, der selbst von 2007 bis 2009 einen wichtigen Führungsposten bei der Nato innehatte.

"Die Amerikaner haben Recht", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Brüssel. "Es ist eine Frage der Fairness, dass auch wir Europäer alle zusammen unseren Beitrag leisten und dass nicht übermäßig Lasten bei den Amerikanern sind."

Von der Leyen stellte sich in Brüssel hinter das Nato-Ziel, wonach die Verteidigungsausgaben der einzelnen Mitglieder bis 2024 "Richtung zwei Prozent" der Wirtschaftsleistung steigen sollen. Dies schaffen neben den USA bisher nur vier der 28 Nato-Staaten. Deutschland steht seit Jahren bei rund 1,2 Prozent.

Dass die Verteidigungsausgaben bei den europäischen Verbündeten und Kanada im vergangenen Jahr erstmals wieder deutlich gestiegen seien, sei "nicht genug", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Wir müssen die Verteidigungsausgaben in Europa und Kanada weiter erhöhen."

Von der Leyen sagte, es sei ihr wichtig, dass dabei der Verteidigungsausbau durch Kooperation auf europäischer Ebene vorangetrieben werde. Dies bedeute, "dass wir unsere Kräfte bündeln innerhalb Europas, dass wir einen starken europäischen Pfeiler in der Nato haben und den Weg zur europäischen Sicherheitsunion entschlossen auch weitergehen".

Die Ministerin kündigte an, sie werde bei dem bis Donnerstag laufenden Verteidigungsministertreffen mehrere Absichtserklärungen mit europäischen Partnerländern unterzeichnen. Dabei gehe es im Falle Frankreichs um den Aufbau einer gemeinsamen Lufttransportstaffel, bei den Niederlanden um eine Luftbetankungsflotte und bei Norwegen um Zusammenarbeit beim Erwerb von U-Booten und der Ausbildung ihrer Besatzungen. Rumänien und Tschechien soll die Bundeswehr zudem bei der Modernisierung ihrer Heere helfen.

Am Mittwoch standen bei dem Verteidigungsministertreffen auch Beratungen über den Anti-Terror-Kampf und das Engagement im Süden an. Stoltenberg kündigte einen Beschluss zur Einrichtung eines Nato-Lagezentrums im italienischen Neapel an. Es solle Informationen aus Krisenländern wie Irak und Libyen sammeln und der Nato helfen, "Terrorismus und andere Bedrohungen aus der Region anzugehen", sagte er. Aus Bündniskreisen hieß es, in dem Zentrum sollten rund 90 Experten arbeiten.