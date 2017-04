USA prüfen "militärische Optionen" als Reaktion auf Atomwaffentest Nordkoreas

In Erwartung eines neuen nordkoreanischen Atomwaffentests prüfen die USA eine mögliche militärische Reaktion. "Militärische Optionen" würden bereits geprüft, sagte ein außenpolitischer Berater des Weißen Hauses am Freitag in Washington. Russland und China riefen angesichts der zunehmenden Spannungen im Konflikt mit Nordkorea zur Zurückhaltung auf.

Es stelle sich nicht die Frage, "ob" Nordkorea erneut eine Rakete testen werden, sondern "wann", sagte der Berater des Weißen Hauses. Experten zufolge steht ein Atomwaffentest kurz bevor. Demnach könnte zum 105. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il Sung am Samstag ein nuklearer Sprengsatz gezündet werden.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zeigen Satellitenbilder verdächtige "Aktivitäten" auf dem Testgelände Punggye Ri. Dem US-Auslandssender Voice of America zufolge wurde bereits ein atomarer Sprengsatz in einen Tunnel geschoben.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erklärt, Nordkorea sei ein "Problem, um das wir uns kümmern werden". Zuletzt hatte er die chinesische Führung wiederholt aufgefordert, ihren Einfluss auf ihre Verbündeten in Pjöngjang geltend zu machen.

In den vergangenen Tagen drohte Trump dann mehrfach damit, das Atomprogramm Nordkoreas notfalls im Alleingang zu stoppen. Am vergangenen Wochenende entsandte Washington als Demonstration der Stärke eine Flugzeugträgergruppe in Richtung der Koreanischen Halbinsel.

"Die Spannungen zwischen den USA und Südkorea auf der einen Seite und Nordkorea auf der anderen Seite haben zuletzt zugenommen, und man hat das Gefühl, dass nun jederzeit ein Konflikt losbrechen kann", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Freitag in Peking.

Er warnte vor den Folgen einer direkten Konfrontation. "Wenn es einen Krieg gibt, ist das Ergebnis eine Situation, in der jeder verliert und es keinen Gewinner geben kann." Egal welche Seite einen Konflikt provoziere, müsse diese die "historische Verantwortung dafür übernehmen und den entsprechenden Preis zahlen". Chinas sei der Auffassung, dass "Dialog die einzige Lösung" sei.

Auch Russland rief zur Zurückhaltung auf. "Moskau beobachtet die Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel mit großer Sorge", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Russland rufe alle Länder zur Zurückhaltung auf und warne vor "provokativen Schritten".

Der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Mazegora, sagte am Freitag, zwar schließe auch er einen Test Nordkoreas in naher Zukunft nicht aus, er warne aber zugleich vor einer "verhängnisvollen" Entscheidung Trumps, der keine Nordkorea-Experten in seinem Beraterteam habe.

"Wenn Herr Trump auf einen russischen Korea-Experten mit 40 Jahren Erfahrung hören würde, würde ich ihm raten, es nicht zu tun", sagte er der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. "Wir müssen jetzt alle am Rande des Abgrunds anhalten und nicht diesen verhängnisvollen Schritt tun", sagte er.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verschärft seit einiger Zeit die Provokationen gegen den Westen. Allein im vergangenen Jahr ließ er zwei Atomwaffentests vornehmen, gleichzeitig arbeitet die kommunistische Führung an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. Das stalinistisch geführte Land verstößt damit gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.

Trump demonstriert derzeit militärische Stärke: Am Freitag vergangener Woche ließ er einen syrischen Luftwaffenstützpunkt mit Marschflugkörpern angreifen. Am Donnerstag warfen die US-Streitkräfte ihre stärkste nicht-atomare Bombe in Afghanistan ab. Das Vorgehen der US-Armee wird als indirekte Warnung an Nordkorea gewertet, dass Washington nicht zögert, militärische Mittel einzusetzen.

Am Samstag wollte US-Vizepräsident Mike Pence zu einer Reise in die Region aufbrechen. Geplant sind Besuche in Südkorea, Japan, Indonesien und Australien. Bei den Gesprächen soll der Konflikt mit Nordkorea Priorität haben.