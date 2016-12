USA schicken 200 weitere Soldaten nach Syrien

Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in Syrien. Es würden etwa 200 weitere Soldaten in den Norden des Bürgerkriegslandes entsandt, kündigte der scheidende US-Verteidigungsminister Ashton Carter am Samstag bei einer Sicherheitskonferenz mit Vertretern der Golfstaaten in Bahrain an. Sie sollen demnach die syrischen Rebellen dabei unterstützen, die Stadt Raka aus der Gewalt der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu befreien.

Unter den 200 Soldaten sind nach Angaben Carters Spezialkräfte, Ausbilder und auch Sprengstoffexperten. Der Einsatz von Autobomben und Sprengfallen ist ein wichtiger Teil der Strategie der Dschihadisten, die damit den Vormarsch der Rebellen auf Raka stoppen wollen.

In Syrien sind bereits 300 US-Soldaten im Einsatz, um Rebellen im Kampf gegen den IS zu beraten und zu unterstützen. Außerdem helfen sie bei der Koordinierung der Luftangriffe der US-geführten Militärallianz. Die Demokratischen Syrischen Kräfte (SDF), eine kurdisch-arabische Militärallianz, hatte vor einem Monat eine Offensive auf die IS-Hochburg Raka gestartet. Ihre Einheiten rückten inzwischen bis auf 25 Kilometer auf die Stadt vor.

Die Anti-IS-Koalition unter Führung der USA ist auch an der Großoffensive auf Mossul beteiligt, der letzten Bastion des IS im Irak. "Dies ist eine komplexe Mission, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird, aber ich bin zuversichtlich, dass die Tage des IS in Mossul gezählt sind", sagte Carter.