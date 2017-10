Schüsse bei Konzert in Las Vegas - Mindestes 20 Tote

In der US-Metropole Las Vegas sind nach Polizeiangaben mehr als 20 Menschen von Schüssen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt wurden bei dem Angriff auf einem Musikfestival verletzt, wie die Polizei in der Kasino-Stadt mitteilte.

Auch ein mutmaßlicher Schütze wurde laut Polizei ausgeschaltet. CNN und andere Medien berichteten, er sei tot.

Zunächst war die Situation ziemlich unklar. Medienberichten zufolge soll mindestens ein unbekannter Schütze bei einem Konzert um sich geschossen haben. Die Polizei ging im Laufe der Fahndung davon aus, dass keine weiteren Täter beteiligten waren. Wie Medien berichteten, fielen die Schüsse am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Country- Musik-Festival am Strip in Las Vegas.

Augenzeugen berichteten, bei dem Konzert mit rund 30.000 Besuchern seien Hunderte Schüsse gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Wir krochen über Tote». Sie habe vielfache Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr.

Die Polizei rief die Bevölkerung per Twitter dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. Sie schrieb auch, dass einige Flüge zum nahe gelegenen Flughafen der Stadt umgeleitet worden seien. Der bekannte Boulevard der Metropole sei gesperrt worden.

Die Polizei rief die Menschen dazu auf, keine Livestreams von dem laufenden Polizeieinsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen, twitterte die Behörde.