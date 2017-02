USA und Japan wollen Handel und Sicherheitskooperation ausbauen

US-Präsident Donald Trump und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe wollen die Zusammenarbeit ihrer Länder in der Sicherheitspolitik und im Handel weiter vertiefen. Trump empfing den Gast aus Tokio am Freitag mit demonstrativer Herzlichkeit im Weißen Haus, nachdem er im Wahlkampf mit Äußerungen zur militärischen Zusammenarbeit und zum Handel für Irritationen in Japan gesorgt hatte.

Nach dem Gespräch mit Abe legte Trump ein Bekenntnis zur traditionellen Militärallianz mit Japan ab. Die Freundschaft zwischen beiden Ländern sei "sehr tief", sagte er. "Die Allianz zwischen den USA und Japan ist der Grundpfeiler des Friedens und der Stabilität in der Pazifikregion." Die Verteidigung der Region gegen die militärische Bedrohung durch Nordkorea habe für die USA "sehr hohe Priorität".

In einer gemeinsamen Erklärung mit Abe bekräftigte Trump den militärischen Beistand der USA bei der Verteidigung der Senkaku-Inselgruppe, auf die auch die Volksrepublik China Anspruch erhebt. Beide Seiten "lehnen jegliche einseitige Akte ab, die die japanische Verwaltung dieser Inseln untergraben". Diese Zusicherung dürfte in Peking für Verärgerung sorgen.

Im Wahlkampf hatte der Rechtspopulist Trump den Eindruck erweckt, die USA würden unter seiner Führung von dem engen militärischen Bündnis mit Japan und Südkorea abrücken. Dies hatte in Tokio erhebliche Sorgen ausgelöst; in der Sicherheitspolitik ist Japan auf den Beitrag des US-Militärs angewiesen.

Trump betonte nach dem Gespräch mit Abe auch sein Interesse an einem engen Handelsaustausch mit Japan. Beide Länder strebten Handelsbeziehungen an, die "frei, fair und auf Gegenseitigkeit beruhend" seien, sagte Trump. Davon würden "beide Länder profitieren".

Auch dies dürfte in Japan mit Erleichterung aufgenommen worden sein. Im Wahlkampf hatte Trump hatte den hohen Handelsüberschuss Japans kritisiert und Strafzölle ins Spiel gebracht.

Zum Auftakt seines USA-Besuchs hatte Abe vor den Risiken eines Handelskonflikts gewarnt. Die gegenwärtigen Handelsbeziehungen der beiden Länder seien eine "wahre Win-Win-Situation", sagte Abe vor seinem Treffen mit Trump in Washington. Die USA und Japan dürften nicht in die Handelskonflikte der 90er-Jahre zurückfallen, als der Streit um japanische Autoimporte die Beziehungen belastete.

Abe erinnerte daran, dass die meisten Autos der japanischen Marken Honda und Toyota, die in den USA verkauft werden, auch in den USA gebaut würden. Durch japanische Investitionen seien in den USA 840.000 Jobs geschaffen worden.

Bei ihrem Treffen in Washington bemühten sich Trump und Abe nach den Irritationen der vergangenen Monate demonstrativ um Herzlichkeit. Trump begrüßte seinen Gast mit einer Umarmung. "Als ich ihn heute am Auto begrüßt habe, habe ich ihn gepackt und umarmt, weil das unsere Emotionen sind", sagte Trump vor Journalisten.

Abe würdigte seinen Gastgeber als "exzellenten Geschäftsmann" und hob insbesondere Trumps Geschick im Golfspiel hervor. Er selbst sei "leider überhaupt nicht auf Donalds Level", sagte Abe. Nach dem Treffen im Weißen Haus reisten beide zum Golfspielen in Trumps Anwesen in Florida weiter.