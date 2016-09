USA und Russland einigen sich auf Waffenruhe für Syrien

Durchbruch bei den Syrien-Gesprächen: Die USA und Russland haben sich nach langwierigen Verhandlungen auf eine Waffenruhe für das Bürgerkriegsland verständigt, die am Montag beginnen soll. Wird die Feuerpause eine Woche lang eingehalten, wollen Washington und Moskau im Kampf gegen Dschihadisten militärisch zusammenarbeiten.

Die Waffenruhe zwischen der mit Russland verbündeten syrischen Armee und den von den USA unterstützen Rebellen soll am Montag mit Beginn des Opferfests Eid al-Adha, dem höchsten islamischen Fest, in Kraft treten, wie US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow am Freitagabend in Genf bekanntgaben. "Heute kündigen die Vereinigten Staaten und Russland einen Plan an, von dem wir hoffen, dass er die Gewalt verringern, das Leiden lindern und eine Bewegung hin zu einem verhandelten Frieden und einem politischen Übergang in Syrien in Gang setzen wird", sagte Kerry.

Die USA und Russland unterstützen in Syrien bisher entgegengesetzte Seiten. Während Moskau ein enger Verbündeter von Präsident Baschar al-Assad ist, unterstützt Washington verschiedene bewaffnete Gruppen von Assad-Gegnern. Ein Waffenstillstand, den die Konfliktparteien im Februar auf Vermittlung der USA und Russlands vereinbart hatten, war nie vollständig eingehalten worden war.

Lawrow sagte, er könne auch diesmal nicht "hundertprozentig garantieren", dass die Waffenruhe von allen Konfliktparteien eingehalten werde. Die syrische Regierung sei aber "bereit", sich an das Abkommen zu halten. Der Vereinbarung zufolge müssen sich die Regierungstruppen vor allem rund um die heftig umkämpfte Großstadt Aleppo zurückziehen und humanitären Helfern Zugang gewähren.

Russland muss Assads Truppen zudem davon überzeugen, die Rebellengebiete nicht länger zu bombardieren. Dschihadistengruppe wie der Islamische Staat (IS) oder die Fateh-al-Scham-Front, die frühere Al-Nusra-Front, sollen allerdings weiterhin bekämpft werden. Im Gegenzug müssen die USA die mit ihnen verbündeten Rebellengruppen dazu bringen, nicht mehr mit der Fateh-al-Scham-Front zu kooperieren.

Wird die Vereinbarung eine Woche lang " in vollem Umfang" eingehalten, wollen die USA mit dem russischen Militär kooperieren, wie Kerry ankündigte. Lawrow sagte, beide Seiten würden künftig ihre Luftangriffe auf "Terroristen" koordinieren. Er kündigte dazu die Einrichtung einer "gemeinsamen" Einsatzzentrale an, in der Militärs und Geheimdienstmitarbeiter die "Terroristen" identifizieren und von Kämpfern der gemäßigten Opposition unterscheiden sollten.

Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, begrüßte die Vereinbarung als "Chance" für eine Beendigung des Konflikts, durch den seit Beginn des Aufstands im März 2011 mehr als 290.000 Menschen getötet wurden.

Auch eine wichtige Dachorganisation der syrischen Opposition äußerte sich vorsichtig optimistisch. "Wir begrüßen die Vereinbarung, wenn sie umgesetzt wird", erklärte die Sprecherin des Hohen Verhandlungskomitees (HNC), Bassma Kodmani. Die Einigung sei hoffentlich "der Anfang vom Ende des Leidenswegs der Zivilisten".

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) begrüßte die Einigung als "echte, neue Chance" für eine Fortsetzung der Friedensgespräche und die dringend benötigte humanitäre Hilfe. Jetzt komme es auf "eine zügige Umsetzung" der Vereinbarungen an.

Auch die Türkei, die zuletzt mit eigenen Soldaten in den Konflikt eingegriffen hatte, begrüßte die Waffenruhe. Das Außenministerium in Ankara mahnte aber an, dass die Vereinbarungen "vom ersten Tag an" eingehalten werden müssten.