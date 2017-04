USA werfen ihre stärkste nicht-atomare Bombe in Afghanistan ab

Erstmals haben die US-Streitkräfte ihre stärkste nicht-atomare Bombe in einem Kampfeinsatz abgeworfen. Der mehr als 10.000 Kilogramm schwere Sprengkörper traf am Donnerstag einen "Tunnelkomplex" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Osten Afghanistans, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Über die Auswirkungen des Bombenangriffs wurde zunächst nichts bekannt.

Der Sprengkörper des Typs GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) wird im Militärjargon als "Mutter aller Bomben" bezeichnet. Sie sei "die größte nicht-nukleare Bombe, die jemals im Kampf eingesetzt wurde", sagte US-Luftwaffensprecher Pat Ryder.

Abgeworfen wurde der mehrere Meter lange Sprengkörper nach Angaben des Pentagons von einer MC-130-Transportmaschine im Bezirk Achin in der Provinz Nangarhar. Dort war am vergangenen Wochenende ein US-Soldat im Einsatz gegen die Dschihadisten getötet worden.

Die Verluste des IS in der Region hätten zuletzt zugenommen, sagte der Kommandeur der US-Truppen in Afghanistan, General John Nicholson. Deshalb hätten die Dschihadisten ihre Verteidigungsstellungen mit Sprengsätzen, Bunkern und Tunneln ausgebaut. Die MOAB sei "die richtige Munition, um diese Hindernisse zu reduzieren".

Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, ergänzte, den IS-Kämpfern in der Region müsse der Raum für ihre Einsätze abgeschnitten werden, "was wir getan haben". Die USA haben rund 8400 Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Sie unterstützen die dortigen Regierungstruppen im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban sowie gegen den IS.

Grundsätzlich haben sich die Regeln für US-geführte Luftangriffe gegen den IS jedoch nicht geändert, wie der US-General Rick Uribe in Bagdad sagte. Der Regierungswechsel in Washington habe keine Folgen für die geltenden Einsatzrichtlinien gehabt. US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf gesagt, er habe einen geheimen Plan für die Vernichtung der Dschihadistenmiliz in der Schublade. Seit Amtsantritt hat er einen solchen Plan aber nicht präsentiert.

Die Mega-Bombe MOAB war bereits in den Jahren 2002 bis 2003 entwickelt worden. Sie wurde nach Angaben der US-Luftwaffe zuletzt im Jahr 2003 getestet. Danach sei eine gewaltige pilzförmige Wolke bis in 32 Kilometer Entfernung zu sehen gewesen.