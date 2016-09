Usbekistans Präsident Karimow ist tot

Usbekistans Präsident Islam Karimow ist tot. Der 78-Jährige starb am Freitag an den Folgen eines Schlaganfalls, wie das Staatsfernsehen der zentralasiatischen Republik berichtete. "In tiefer Trauer verkünden wir den Tod unseres lieben Präsidenten", sagte der TV-Moderator am Abend in einer Mitteilung an die "Landsleute". Demnach soll Karimow am Samstag in seiner Heimatstadt Samarkand beerdigt werden.

Karimow wurde zuletzt auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt. Am Freitagmorgen hieß es auf der Internetseite der Regierung, der Gesundheitszustand des Präsidenten habe sich zuletzt "rapide" verschlechtert.

Karimows jüngste Tochter Lola Karimowa-Tilliajewa schrieb im Internet-Bilderdienst Instagram: "Er ist von uns gegangen... Ich suche nach Worten, ich kann es selbst nicht glauben."

Regierungschef Schawkat Mirsijojew leitet das mit der Organisation der Trauerfeierlichkeiten betraute Komitee. Mirsijojew gilt als ein möglicher Nachfolger. Amtierender Staatschef wird zunächst Senatspräsident Nigmatulla Juldaschew. Karimow hatte das Land 25 Jahre lang autoritär geführt. Seine Nachfolge ist ungeklärt, die möglichen Kandidaten sind zerstritten.

Der am 30. Januar 1938 geborene Karimow wuchs in einem Waisenhaus auf. Zu Sowjetzeiten machte er schnell Karriere im Parteiapparat. Bereits 1989 rückte er in der Kommunistischen Partei an die Spitze der damaligen Sowjetrepublik auf, die er mehr als ein Vierteljahrhundert lang mit harter Hand regierte. Nach der Unabhängigkeit 1991 wurde er zum Staatschef gewählt.

Zuletzt wurde Karimow im März 2015 mit mehr als 90 Prozent für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Menschenrechtsorganisationen haben Karimow Wahlfälschungen, Festnahmen von Oppositionellen sowie Folter von Gefangenen vorgeworfen.

Ausgerechnet aus seiner eigenen Familie erwuchs dem eisern regierenden Präsidenten die größte Herausforderung an seine Herrschaft: 2013 kam es zum Konflikt mit seiner bis dahin als mögliche Nachfolgerin gehandelten Tochter Gulnara Karimowa. Karimow stellte sie unter Hausarrest. Mehrere von ihr kontrollierte Fernsehsender wurden wegen angeblicher Verstöße gegen das Urheberrecht und andere Regeln geschlossen. Hintergrund sollen Korruptionsgerüchte sowie abfällige Äußerungen Karimowas über ihre Familie im Internet sein.

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Tod Karimows in einem Kondolenzschreiben als "großen Verlust für das Volk Usbekistans". Regierungschef Dmitri Medwedew kündigte seine Teilnahme an der Beisetzung am Samstag an. Auch die Türkei, Georgien und der Iran kondolierten.