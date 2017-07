Vatikan verbietet glutenfreie Hostien - gentechnisch veränderte Hostien erlaubt

Glutenfreie Hostien sind für die Kommunion ungeeignet, gentechnisch veränderte hingegen schon: In einem Rundbrief hat der Vatikan am Samstag weltweit Bischöfe an die Bestimmungen für die Kommunion erinnert. Da Hostien und Wein heutzutage auch im Internet oder in Supermärkten angeboten würden, müssten Bischöfe die Qualität der notwendigen Produkte überwachen, hieß es darin.

Der im Vatikan für das heilige Sakrament zuständige Geistliche Robert Sarah fordert Hersteller von Hostien zu "absolutem Respekt" vor der Eucharistie auf. Doch manche Produzenten dürften wohl aufatmen: "Die Kongregation hat entschieden, dass eucharistische Materie, die mit genetisch veränderten Organismen zubereitet wurde, als gültige Materie angesehen werden kann", hieß es in der Erklärung.

Ausgeschlossen sind dagegen glutenfreie Hostien. "Hostien, die überhaupt kein Gluten enthalten, sind für die Eucharisitie ungültige Materie." Nur in besonderen Ausnahmefällen dürften glutenreduzierte Hostien verwendet werden - ebenso Traubenmost für Menschen, die keinen Alkohol trinken können.

Die Eucharistiefeier ist ein heiliges Sakrament in der katholischen Kriche und symbolisiert die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib Christi.