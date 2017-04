Venezolaner gedenken mit Schweigemärschen der Toten der jüngsten Proteste

Mit Schweigemärschen haben in Venezuela die Gegner von Präsident Nicolás Maduro der getöteten Demonstranten der vergangenen Wochen gedacht. Die in weiß gekleideten Oppositionsanhänger versammelten sich am Samstag in vielen Städten, um zu den dortigen Bischofssitzen zu marschieren. In der Hauptstadt Caracas bewachten Polizei und Nationalgarde neuralgische Punkte, an denen es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen war, und den Sitz der Bischofskonferenz.

Einige Demonstranten beteten still, andere trugen christlich inspirierte Transparente oder Bilder. "Ich habe keine Angst", sagte die 33-jährige Jessica Muchacho. "Wir haben nichts zu verlieren. Die Regierung hat schon alles genommen, jede Möglichkeit, unser Leben in Würde zu leben". Anders als die Proteste der vergangenen Wochen verliefen die Demonstrationen am Samstag in Caracas, Maracaibo, Barquisimeto und San Cristóbal weitgehend friedlich.

In Caracas konnten die Regierungsgegner erstmals seit dem Beginn der Straßenproteste Anfang des Monats weitgehend ungehindert durch die Straßen ziehen, darunter auch durch einige Viertel, in denen mehrheitlich Maduro-Anhänger leben. Im Osten der Hauptstadt kam es zu einigen kleineren Auseinandersetzungen, in deren Verlauf die Polizei Tränengas einsetzte.

Die Schweigemärsche wurden von der Opposition auch als Test dafür gesehen, ob die Behörden friedliche Proteste zulassen. Viele Demonstranten trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Frieden". Andere hielten weiße Blumen in den Händen oder trugen venezolanische Flaggen, ein Demonstrant schleppt ein großes Holzkreuz. In Caracas lasen ein katholischer und ein evangelikaler Priester auf einem Lastwagen eine Messe für die Demonstranten. Die Regierung sieht die Nähe der Opposition zur Kirche mit Argwohn und wirft dem Klerus vor, sich an der Seite der Regierungsgegner in die Politik einzumischen.

Für Montag plant die Opposition eine "nationale Blockade" von Straßen. Die Demonstrationen finden in einer äußert angespannten Lage statt. In der Nacht zum Freitag wurden in Caracas zwölf Menschen getötet. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der jüngsten Protestwelle gegen Maduro vor drei Wochen stieg damit auf insgesamt 20.

Von den zwölf zuletzt in Caracas getötet Menschen starben elf im Bezirk El Valle im Südwesten der Hauptstadt. Einige der Opfer in El Valle im Alter zwischen 17 und 45 Jahren erlitten den Angaben zufolge einen tödlichen Stromschlag, als sie eine Bäckerei plünderten. Andere wurden erschossen. Bei den Ausschreitungen am Donnerstag gab es außerdem mindestens sechs Verletzte.

Während der gewalttätigen Auseinandersetzungen in El Valle wurden 54 Säuglinge aus einer Geburtsstation in Sicherheit gebracht. Im östlichen Bezirk Petare gab es einen weiteren Toten. Ein Mann wurde während einer Demonstration erschossen, wie der Bezirksbürgermeister Carlos Ocaríz über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die Opposition wirft der Regierung vor, Demonstranten gezielt von Milizen erschießen zu lassen. Die Regierung weist das zurück.

Die Opposition mobilisierte ihre Anhänger seit dem 1. April zu mehreren Großdemonstrationen gegen die Regierung, die immer wieder in Gewalt umschlugen. Anhänger Maduros gingen ihrerseits massenhaft auf die Straße. Auch bei den jüngsten Massenprotesten am Mittwoch und Donnerstag mit zehntausenden Teilnehmern gab es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Venezuela steckt seit Monaten in einer tiefen politischen Krise. Konservative und rechtsgerichtete Regierungsgegner machen Maduro für die schwere Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land verantwortlich. Sie kämpfen für eine Volksabstimmung über seine Amtsenthebung.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, rief die Opposition für Samstag zu landesweiten "Schweigemärschen" zu den Bischofssitzen auf. Für Montag plant sie Straßenblockaden im ganzen Land.