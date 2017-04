Venezuelas Oppositionsführer Capriles darf für 15 Jahre nicht mehr kandidieren

Im Machtkampf zwischen den politischen Lagern in Venezuela haben die Behörden dem wichtigsten Oppositionsführer des Landes die Ausübung politischer Ämter für 15 Jahre verboten. Oppositionsführer Henrique Capriles teilte am Freitag mit, die für Beamtenkontrolle zuständige Behörde in dem südamerikanischen Land habe gegen ihn eine "Auflage zur Disqualifizierung der Ausübung eines öffentlichen Amtes für einen Zeitraum von 15 Jahren" verhängt. Capriles wies die Anordnung zurück und bezeichnete Präsident Nicolas Maduro als "Diktator".

Die Behörde begründete den Schritt gegen Capriles demnach mit "verwaltungstechnischen Unregelmäßigkeiten" im Zusammenhang mit Capriles' Amt als Gouverneur des Bundesstaates Miranda. Capriles kündigte an, er werde der Anordnung nicht nachkommen und seinen Posten als Gouverneur behalten. Maduro nannte er einen "Diktator".

"Der einzige, der sich in diesem Land disqualifiziert hat, ist Nicolas Maduro", sagte Capriles bei einer Pressekonferenz. "Wenn die Diktatur kreischt, ist das ein Zeichen, dass wir Fortschritte machen."

Capriles gilt als einer der prominentesten Herausforderer im oppositionellen Mitte-rechts-Bündnis MUD, das sich für eine Absetzung Maduros einsetzt. Das Verbot der Behörden würde Capriles auch daran hindern, für die Präsidentschaftswahl 2018 zu kandidieren. 2013 hatte Capriles die Präsidentschaftswahl knapp gegen Maduro verloren, nachdem dessen Mentor, der langjährige sozialistische Präsident Hugo Chávez, gestorben war.

Venezuela steckt seit Monaten in einer tiefen politischen Krise. Diese verschärfte sich zuletzt durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, welcher dem Parlament die Kompetenzen entzog und sie auf sich selbst übertrug. Nach scharfer internationaler Kritik und auf Drängen des linksgerichteten Präsidenten Maduro nahm das Gericht seine Entscheidung zurück. Das Parlament wird von der Mitte-rechts-Opposition dominiert.

Capriles schrieb am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter, das gegen ihn ausgesprochene Verbot sei Teil dessen, was die Opposition als Staatsstreich von Maduros Verbündeten ansieht. "Das ist alles Teil des internen Staatsstreichs", schrieb Capriles.

Capriles zählte zu den Anführern der Massendemonstrationen gegen Maduro in den vergangenen Tagen. Maduro hatte Capriles nach den Protesten als "politisch erledigt" bezeichnet. Für Samstag kündigten Capriles' Anhänger neue Demonstrationen an.