Venezuelas Staatschef will neue Verfassung für sein Land

Der massiv unter Druck stehende venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat zu einer neuen Verfassung für sein Land aufgerufen. Diese neue Verfassung für Venezuela solle vom Volk und nicht von den Abgeordneten des Parlaments geschrieben werden, rief Maduro auf einer Mai-Kundgebung am Montag tausenden Anhängern in der Hauptstadt Caracas zu.

Eine Versammlung von Bürgern solle gebildet werden, nicht aus Politikern, sagte der linksgerichtete Staatschef mit Blick auf das von der konservativen Opposition beherrschte Parlament. "Um den faschistischen Staatsstreich zu überwinden und wieder Frieden im Land einkehren zu lassen", rufe er zur Bildung einer verfassungsgebenden Bürgerversammlung auf.

Maduro bezog sich auf die Versuche der konservativen Opposition, ihn zu entmachten. Das krisengeschüttelte Venezuela wird seit Wochen von Unruhen und Protesten erschüttert, in deren Verlauf bereits fast 30 Menschen getötet und hunderte verletzt wurden. Auch am Montag gab es wieder in mehreren Vierteln von Caracas gewaltsame Auseinandersetzungen.

Die Opposition kämpft für vorgezogene Parlamentswahlen und eine Volksabstimmung über die Absetzung des Staatschefs, dessen Mandat regulär im Januar 2019 endet. Die Regierungsgegner machen den Präsidenten für die schwere Wirtschaftskrise in dem ölreichen südamerikanischen Land verantwortlich.

Die außer Kontrolle geratene Inflation wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr auf 720 Prozent steigen. Wegen der dramatischen Versorgungslage kommt es immer wieder zu Plünderungen.