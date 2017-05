Verbraucher sind weiter in Hochstimmung

Die Verbraucher in Deutschland bleiben in Hochstimmung. Die Bundesbürger sehen die Konjunktur "klar im Aufwind", ihre Einkommenserwartung stieg im Mai weiter an, wie die Marktforscher der GfK am Mittwoch mitteilten. Das von ihnen gemessene Konsumklima kletterte von April bis Mai auf 10,2 Punkte. Für Juni sagen die Forscher einen weiteren Anstieg auf 10,4 Punkte voraus.

Die Konjunkturaussichten der Deutschen stiegen auf ein Zwei-Jahres-Hoch, wie die GfK ermittelte. Der entsprechende Indikator legte zum dritten Mal in Folge zu. Auch die Verunsicherung über den weiteren wirtschaftspolitischen Kurs in den USA und die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen änderten nichts an diesem Optimismus.

Davon profitiere die Einkommenserwartung, die auf den höchsten Wert seit Juni 2016 stieg, wie die GfK mitteilte. Grund sei vor allem die "nach wie vor exzellente Lage auf dem Arbeitsmarkt".

Die Neigung zu größeren Anschaffungen stieg im Mai dennoch nicht - der entsprechende Wert ging sogar zurück. Dennoch bleibe die Konsumlaune "im historischen Vergleich betrachtet sehr ausgeprägt", wie die Marktforscher betonten.

Die GfK-Konsumklimastudie wird seit 1980 erhoben. Sie basiert auf monatlich rund 2000 Interviews mit Verbrauchern.