Verbraucher starten mit guter Konsumlaune ins neue Jahr

Mit guter Konsumlaune starten die Verbraucher laut den Marktforschern der GfK ins neue Jahr: Die Stimmung zeige im Dezember "ein im Großen und Ganzen positives Bild", teilte die GfK am Freitag in Nürnberg mit. Die Konjunkturerwartung legt demnach leicht, die Einkommenserwartung deutlich zu. Einen leichten Rückgang gibt es jedoch bei der Anschaffungsneigung. Insgesamt sähen die Verbraucher "die deutsche Wirtschaft auf einem moderaten Wachstumspfad".

Der GfK-Konsumklimaindex wird im Januar voraussichtlich von 9,8 auf 9,9 Zähler steigen, wie die Marktforscher prognostizierten. Damit nähert sich der Indikator wieder der Zehn-Punkte-Marke, die er im November unterschritt. Der niedrigste Wert im zu Ende gehenden Jahr war mit 9,4 Punkten im April ermittelt worden.

Die Erwartungen der Verbraucher an die Konjunkturentwicklung stiegen zum dritten Mal in Folge an. "Der für viele überraschende Ausgang der US-Präsidentschaftswahl scheint sich bisher nicht auf die Stimmung der Verbraucher auszuwirken", erklärte die GfK. Direkte Auswirkungen auf die deutsche Konjunktur erwarteten sie offenbar nicht.

Die Einkommenserwartung habe sich nach Rückgängen über drei Monate hinweg nun "auf eindrucksvolle Art und Weise" stabilisiert, erklärten die Marktforscher. Der Teilindex gewann 11,1 Zähler hinzu und kletterte damit auf 55,6 Punkte - dies sind knapp fünf Zähler mehr als der entsprechende Vorjahreswert.

Die Anschaffungsneigung musste den Angaben zufolge leichte Einbußen hinnehmen. Sie weise aber trotzdem weiterhin "ein überaus hohes Niveau" auf. "Die Konsumfreude ist nach wie vor ungebrochen", erklärte die GfK. Der Einzelhandel könne auch in den Tagen nach Weihnachten mit guten Geschäften rechnen.