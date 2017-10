Verbraucherschützer zwingen Instagram zur Verbesserung der Nutzungsrechte

Verbraucherschützer haben die Rechte von Nutzern der Foto-Plattform Instagram in Deutschland gestärkt. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Montag mitteilte, bemängelte er in einer Abmahnung 18 Klauseln aus den Nutzungs- und Datenschutzbedingungen von Instagram sowie ein unvollständiges Impressum. Demnach gab das kalifornische Unternehmen eine Unterlassungserklärung ab und muss nun bis zum Jahresende die beanstandeten Vertragsbedingungen überarbeiten.

Instagram gehört seit 2012 zum sozialen Netzwerk Facebook. Nutzer können dort Bilder und Videos teilen, entweder direkt über Profile auf der Internetseite oder eine App. Instagram finanziert sich über personalisierte Werbung. Der vzbv bemängelte, dass zahlreiche Klauseln nicht mit deutschem Verbraucherrecht vereinbar sind, weil das Unternehmen kalifornisches Recht zugrunde legt.

So musste bislang zum Beispiel Werbung nicht gekennzeichnet werden, außerdem durfte Instagram personenbezogene Daten an Werbepartner herausgeben, ohne dass die Nutzer dem zugestimmt hatten. Die Verbraucherschützer bemängelten zudem, dass Instagram weitgehende Nutzungsrechte an den Inhalten hatte und sich Verbraucher bei Streitigkeiten an US-Schiedsgerichte wenden mussten.

"Unternehmen, die in Deutschland Geschäfte machen, müssen sich an deutsche Gesetze halten", erklärte vzbv-Experte Heiko Dünkel. "Diese Selbstverständlichkeit scheint manchen global agierenden Unternehmen nicht bewusst zu sein." Instagram habe aber Ende September eine Unterlassungserklärung abgegeben und nun bis zum Jahresende Zeit, die Mängel zu beheben.