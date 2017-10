Verdächtiger nach Messerangriff von München festgenommen

Nach rund dreistündiger Fahndung hat die Münchner Polizei einen Verdächtigen festgenommen, bei dem es sich vermutlich um den Messerangreifer handelt. Das teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Der Mann hatte am Vormittag im Osten der bayerischen Landeshauptstadt an sechs Stellen wahllos Passanten angegriffen. Drei Menschen erlitten demnach oberflächliche Stichverletzungen, ein weiterer Passant wurde durch einen Schlag verletzt. Zwei Angriffe führten nicht zu Verletzungen.

Der Mann war dem Polizeisprecher zufolge mit einem älteren schwarzen Fahrrad unterwegs und legte eine "ordentliche Strecke" zurück. Die Angriffe seien "in einer gewissen Hektik" auf offener Straße passiert, der Täter zog anschließend jeweils schnell weiter.

Zu den Motiven des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch Entwarnung könne es für die Bevölkerung noch nicht geben, solange nicht feststehe, dass es sich bei dem Festgenommenen auch zweifelsfrei um den Angreifer handele.