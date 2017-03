Verdi ruft für Freitag zu Streik des Bodenpersonals an Berliner Flughäfen auf

An den Berliner Flughäfen müssen Reisende am Freitag mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief das Bodenpersonal in Tegel und Schönefeld am Donnerstag auf, mit Beginn der Frühschicht am Freitagmorgen um 04.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll demnach am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr mit der Nachtschicht enden. Airberlin warnte vor "massiven Auswirkungen" auf den Flugverkehr - ausgerechnet während der Internationalen Tourismusmesse in Berlin.

Hintergrund des Ausstands ist ein Tarifstreit um bessere Bezahlung für die rund 2000 Mitarbeiter der Bodendienste. Ein Streik sei "unausweichlich", weil die Arbeitgeberseite weiterhin "kein verhandlungsfähiges Angebot" vorgelegt habe, erklärte Verdi. Eine Einigung auf dem Verhandlungsweg scheine derzeit "nicht möglich". "Fluggäste müssen mit starken Beeinträchtigungen und eventuell auch Flugstreichungen rechnen."

Auch die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) warnte vor starken Beeinträchtigungen. Nach dem Ende des Streiks könne es weiterhin zu Einschränkungen kommen. Die FBB bat betroffene Passagiere darum, sich im Vorfeld bei den jeweiligen Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge zu informieren. Angaben dazu, wieviele Flüge ausfallen, konnte eine Sprecherin am Donnerstagnachmittag noch nicht machen.

Airberlin erklärte, es könne aufgrund des Streiks zu "kurzfristigen Flugstreichungen und Verspätungen" kommen. Auch mit Einschränkungen bei der Gepäckabfertigung sei zu rechnen. Passagiere sollten deshalb Wertgegenstände und wichtige Medikamente ausschließlich im Handgepäck transportieren.

Airberlin bot betroffenen Kunden an, ihren Flug umzubuchen oder sich die Ticketkosten erstatten zu lassen. Auf innerdeutschen Strecken sei auch ein Umtausch des Tickets in einen Gutschein für eine Bahnfahrt möglich.

Verdi verhandelt derzeit an mehreren deutschen Flughäfen Tarifverträge für Mitarbeiter der Bodendienste. Dabei gab es bereits mehrere Warnstreiks. An den Berliner Airports wurde allein im Februar zwei Mal gestreikt, mehr als hundert Flüge fielen deshalb aus.