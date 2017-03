Verdi ruft für Montag erneut zu Streiks an Berliner Flughäfen auf

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wird am Montag erneut gestreikt. Das Bodenpersonal sei aufgerufen, die Arbeit mit Beginn der Frühschicht um 4.00 Uhr niederzulegen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Sonntag mit. Der Streik soll demnach am Dienstagmorgen gegen 5.00 Uhr beendet werden. Fluggäste müssen damit erneut mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Das Bodenpersonal an den beiden Airports hatte bereits am Freitag gestreikt.

Hintergrund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die gut 2000 Beschäftigten der Bodendienste an den beiden Berliner Flughäfen.

"Wiederum haben die Arbeitgeber leider nicht reagiert, sie haben kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt und die Zeit über das Wochenende ungenutzt verstreichen lassen", erklärte Verdi-Streikleiter Enrico Rümker. Daher verschärfe sich der Konflikt und es sei ein weiterer Streiktag notwendig.

In einer Urabstimmung hatten sich 98,6 Prozent der Teilnehmer für Streiks ausgesprochen. Verdi verhandelt derzeit an mehreren deutschen Flughäfen Tarifverträge für Mitarbeiter der Bodendienste. Dabei gab es bereits mehrere Warnstreiks, zahlreiche Flüge fielen aus.