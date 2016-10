Verhaftungswelle bei regierungskritischer "Cumhuriyet"

Die türkischen Behörden haben ihre Zwangsmaßnahmen gegen regierungskritische Medien massiv verschärft: Sie nahmen am Montag den Chefredakteur der oppositionellen Zeitung "Cumhuriyet", Murat Sabuncu, fest. Zudem wurde nach Herausgeber Akin Atalay gefahndet, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Insgesamt wurden laut "Cumhuriyet" gegen 16 Mitarbeiter der Zeitung Haftbefehle ausgestellt. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) verurteilte das Vorgehen der türkischen Behörden als "nicht tolerabel".

Die Festnahmewelle unter "Cumhuriyet"-Journalisten wurde von der Staatsanwaltschaft mit "terroristischen Aktivitäten" begründet. Damit können sowohl Verbindungen zur Bewegung des Predigers Fethullah Gülen gemeint sein, der von der Regierung für den gescheiterten Putsch am 15. Juli verantwortlich gemacht wird, als auch Kontakte zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die Polizei durchsuchte die Wohnungen des Herausgebers Atalay, des Journalisten Güray Öz und des Karikaturisten Musa Kart. In Istanbul versammelten sich am Sitz der Zeitung dutzende Demonstranten und riefen: "Niemand kann die freie Presse zum Schweigen bringen!"

Der Westen reagierte empört auf Verhaftungswelle: "Das Vorgehen türkischer Behörden gegen 'Cumhuriyet' und andere kritische Medien ist nicht tolerabel", sagte Schulz der Tageszeitung "taz" (Dienstagsausgabe). "Wo Pressefreiheit beschnitten wird und Journalisten in Angst leben, da ist die Demokratie am Ende." Die Bundesregierung erklärte angesichts der Vorgänge in der Türkei, dass die Pressefreiheit "für uns nicht nur ein hohes Gut, sondern zentral für jeden demokratischen Rechtsstaat" sei.

Regierungssprecher Steffen Seibert erinnerte in Berlin daran, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anlässlich der Verleihung des Medienpreises ihre Position dargelegt habe. "Die Pressefreiheit verdient ihren Namen nur, wenn sie gelebt werden kann", hatte Merkel im September in Anwesenheit des früheren "Cumhuriyet"-Chefredakteurs Can Dündar gesagt, der sich nach einer Verurteilung zu mehreren Jahren Haft durch die türkischen Behörden derzeit in Deutschland aufhält.

Die Linken-Sprecherin für internationale Beziehungen, Sevim Dagdelen, warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er hole mit dem Vorgehen gegen "Cumhuriyet" zum "großen Schlag gegen die wichtigste Oppositionszeitung aus". Die Bundesregierung müsse sich vor verfolgte Journalisten stellen, forderte Dagdelen. Sie dürfe die Fahndung gegen Dündar nicht unterstützen und den Ex-Chefredakteur "in keinem Fall an den Folterstaat Türkei ausliefern". Mit dem jüngsten Vorgehen gegen "Cumhuriyet" werde "die letzte Bastion" gestürmt, erklärte Dündar in einer Twitter-Nachricht.

Nach dem gescheiterten Putschversuch hatte Erdogan den Ausnahmezustand verhängt. Die Behörden gehen massiv gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor. Mehr als 35.000 Menschen wurden in der Türkei bereits inhaftiert.

Vor knapp einem Jahr hatten die türkischen Behörden Dündar und seinen Kollegen Erdem Gül festgenommen. Im Mai wurden die beiden Journalisten wegen der Veröffentlichung eines Artikels über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden.

Die Zeitung "Cumhuriyet" wurde 1924 gegründet. Sie zählt zu den diesjährigen Trägern des Alternativen Nobelpreises, mit dem sie "für ihren unerschrockenen investigativen Journalismus und ihr bedingungsloses Bekenntnis zur Meinungsfreiheit trotz Unterdrückung, Zensur, Gefängnis und Morddrohungen" ausgezeichnet wurde. Laut einer Aufstellung der Türkischen Journalistenvereinigung wurden in der Türkei in diesem Jahr bereits 170 Medien geschlossen und 105 Journalisten festgenommen. Zudem wurden seit dem Putschversuch im Juli 777 Presseausweise kassiert. In einer Aufstellung der Organisation Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei bei der Pressefreiheit Platz 151.