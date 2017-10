Verhandlungen von Air Berlin mit Lufthansa und Easyjet sollen enden

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin will am Donnerstag ihre exklusiven Verhandlungen mit der Lufthansa und Easyjet über den Kauf von Teilen der Airline zum Abschluss bringen. Ende September hatte Air Berlin angekündigt, bis zum 12. Oktober nur mit dem deutschen Marktführer und der britischen Billigfluglinie zu verhandeln. Es wird erwartet, dass das Unternehmen voraussichtlich am Nachmittag über den Stand der Verhandlungen informiert.

Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Bis Mitte September lief das Bieterverfahren. Am Montag hatte die Fluggesellschaft mitgeteilt, dass ein eigenwirtschaftlicher Flugverkehr "spätestens" ab dem 28. Oktober nicht mehr möglich sei und hatte mit Verhandlungen über einen Sozialplan für Mitarbeiter begonnen. Der Betriebsrat der Fluggesellschaft befürchtet noch in diesem Monat Kündigungen im großen Stil. Die Bieterfrist für die ebenfalls zum Verkauf stehende Techniksparte von Air Berlin war zuletzt bis etwa zum 20. Oktober verlängert worden.