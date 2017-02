Verhandlungsführer der Länder vor dritter Tarifrunde zuversichtlich

Unmittelbar vor der dritten Länder-Tarifrunde hat sich der Verhandlungsführer der Arbeitgeber zuversichtlich über die Einigungschancen geäußert. Er sei "durchaus optimistisch, dass wir zueinander finden", sagte der Vorsitzende der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD), am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Verhandlungen seien auch bisher "sachlich und konstruktiv" gewesen. Er sei daher "guter Hoffnung, dass wir Freitagabend, vielleicht Freitagnacht fertig sind".

Die Tarifparteien setzen ihre Verhandlungen über einen neuen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder am Mittag (13.00 Uhr) in dritter Runde in Potsdam fort. In den vergangenen Tagen waren zehntausende Landesangestellte Protestaufrufen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und des Deutschen Beamtenbunds gefolgt, nachdem die bisherigen Gespräche ergebnislos geblieben waren.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt. Die in der TdL zusammengeschlossenen Arbeitgeber wiesen die Forderung bisher ohne eigenes Angebot als überzogen zurück. Schneider kündigte nun an, am Verhandlungstisch "selbstverständlich" zu jedem Punkt auch einen Gegenvorschlag zu machen.

Schneider warnte jedoch weiterhin vor überzogenen Forderungen der Gewerkschaften. "Die Steuern schwanken mit der Konjunktur", sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die öffentlichen Milliardenüberschüsse. Tarife seien jedoch "ewig". Erhöhungen müssten daher "auch langfristig finanzierbar sein". Die aktuelle Kassenlage sei "nicht hinreichend für die Beurteilung der Lage". Die Tarifverhandlungen gelten für 800.000 Landesangestellte mit Ausnahme Hessens, das der TdL nicht angehört.