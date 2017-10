Verkauf von Air-Berlin-Teilen an Lufthansa wird am Mittag besiegelt

Der Verkauf von Teilen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin an die Lufthansa soll in wenigen Stunden mit den Unterschriften der Beteiligten notariell besiegelt werden. Für den Mittag sei ein Notartermin vereinbart worden, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Berlin. Nach Angaben Spohrs will Lufthansa voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen und 3000 Mitarbeiter neu einstellen.

Air Berlin hatte am 15. August Insolvenz angemeldet und will nach Angaben eines Sprechers voraussichtlich am Nachmittag bekanntgeben, welcher Bieter während der am Donnerstag endenden exklusiven Verhandlungen mit Lufthansa und Easyjet den Zuschlag für welche Unternehmensteile erhalten soll.

Ab 28. Oktober wird Air Berlin demnach keine Flüge mehr unter eigenem Code anbieten, sondern nur noch als Dienstleister für die Käufer agieren, bis die EU-Wettbewerbshüter den Verkauf geprüft haben. Bereits an diesem Sonntag werden die letzten Langstreckenflüge der insolventen Airline eingestellt.