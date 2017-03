Verleihung der Goldenen Kamera in Hamburg

Mit Stars aus dem In- und Ausland hat am Samstagabend in Hamburg die Verleihung des Film- und Fernsehpreises Goldene Kamera begonnen. Die zu den traditionsreichsten deutschen Medienpreisen zählende Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 52. Mal verliehen. Für die Bestenkategorien sind sechs Schauspieler nominiert - bei den Frauen Jutta Hoffmann, Claudia Michelsen und Lisa Wagner sowie bei den Männern Wotan Wilke Möhring, Tobias Moretti und Tom Schilling.

Bereits im Vorfeld stand fest, dass die Hollywood-Stars Nicole Kidman und Colin Farrell als beste internationale Schauspieler geehrt werden. Die US-Schauspielerin Jane Fonda und Moderatorenlegende Dieter Thomas Heck bekommen Auszeichnungen für ihr Lebenswerk.