Verteidigungsausschuss besucht Bundeswehrsoldaten in der Türkei

Eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Bundestags reist von Dienstag bis Donnerstag in die Türkei. Nach Gesprächen in Ankara am Dienstag stehen am Mittwoch Besuche der Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik sowie abschließend des Allied Land Command der Nato in Izmir auf dem Programm. In Incirlik wollen sich die Verteidigungspolitiker von Union, SPD, Grünen und Linken über die Einsatzbedingungen der deutschen Soldaten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak informieren.

Um den Besuch hatte es wochenlang Streit zwischen Berlin und Ankara gegeben. Die Türkei hatte den Abgeordneten in den vergangenen Monaten nicht erlaubt, die Bundeswehrsoldaten zu besuchen. Hintergrund des Konflikts war die Anfang Juni verabschiedete Armenien-Resolution des Bundestags. Darin stufte der Bundestag die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord ein. Die Türkei wehrt sich seit Jahren gegen die von vielen Staaten und Historikern für richtig erachtete Verwendung des Begriffes Völkermord. Das Mandat für den Bundeswehreinsatz in Incirlik endet im Dezember.