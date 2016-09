Verteidigungsministerium plant Investitionen von 58 Millionen Euro in Incirlik

Trotz der monatelangen Querelen um das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete hält die Bundeswehr an ihren geplanten Investitionen auf der türkischen Luftwaffen-Basis Incirlik fest. Verteidigungs-Staatssekretär Gerd Hoofe hat ein Investitionsbudget von insgesamt 58 Millionen Euro für die Bundeswehr in Incirlik eingeplant, wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Dienstag in Berlin bestätigte.

Mit dem Budget sollen für rund 26 Millionen Euro Betriebsflächen für die deutschen Tornado-Aufklärungsjets sowie Unterkunftscontainer und Stabsgebäude auf dem Stützpunkt gebaut werden. Die restliche Summe sei für einen mobilen Gefechtsstand vorgesehen, sagte der Sprecher weiter.

Er wies zugleich einen "Spiegel"-Bericht zurück, wonach die Entscheidung über das Investitionsbudget wegen des Streits um das Besuchsverbot hinausgezögert worden sei. Die Planungen seien nie vorübergehend gestoppt worden, sagte der Sprecher.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Türkei in Kürze grünes Licht für die Reise von Bundestagsabgeordneten nach Incirlik gibt. In der Folge dürfte auch das Mandat für die Bundeswehr-Mission in der Türkei verlängert werden.

Der CDU-Parlamentarier Christian von Stetten, der im Rahmen eines privaten Türkei-Besuchs zu den in Incirlik stationierten Soldaten will, wartet derzeit vor Ort auf eine Zusage der türkischen Seite. "Ich gehe davon aus, dass ich diese Woche die Besuchserlaubnis erhalte", sagte von Stetten der "Heilbronner Stimme" (Dienstagsausgabe). Von Stettens Besuchsbemühungen sind unabhängig von einer für Anfang Oktober geplanten offiziellen Reise von Verteidigungspolitikern des Bundestags.

Hintergrund des Besuchsverbots ist die Anfang Juni verabschiedete Armenien-Resolution des Bundestags, in der die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord eingestuft werden. Die Türkei weist diese Darstellung zurück.

Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Jan van Aken, kritisierte die Syrien-Mission der Bundeswehr. Mit ihren Aufklärungsflügen von Incirlik aus leiste die Bundeswehr der Türkei im Kampf gegen die Kurden "aktive militärische Unterstützung", sagte er am Dienstag im Deutschlandfunk. So seien die Luftaufnahmen der deutschen Tornados zwar für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS in Syrien gedacht, würden aber umgehend bei der Türkei landen.