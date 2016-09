Vierjähriges Mädchen bei Bombenanschlag im Süden Thailands getötet

Bei einem Bombenanschlag auf eine Schule im Süden Thailands sind zwei Menschen getötet worden, darunter ein vierjähriges Mädchen. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, detonierte der im Tank eines Motorrads versteckte Sprengsatz vor dem Gebäude in Tak Bai in der Provinz Narathiwat, als die Kinder gerade ihren Schultag beginnen wollten. Außer den beiden Toten gab es Ärzten zufolge zehn Verletzte, darunter auch Polizisten.

Die Sicherheitskräfte unterbrachen die Telefonverbindungen in dem unruhigen Gebiet, da Aufständische diese oft nutzen, um aus der Ferne Sprengsätze zu zünden. Im mehrheitlich muslimischen Süden Thailands greifen Rebellen immer wieder Schulen und Lehrkräfte an, um sich gegen die empfundene staatliche Unterdrückung zu wehren. In besonders gefährlichen Gebieten werden Kinder und Lehrer von Sicherheitskräften zur Schule begleitet.

Der Bombenanschlag sei ein Versuch der Aufständischen, "Unruhe zu verbreiten und willkürlich zu töten", wie der Tod des Mädchens zeige, erklärte ein Armeesprecher. Mitte August waren bei einer ungewöhnlichen Serie koordinierter Anschläge in Touristengebieten vier Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die Spur führte zu den Rebellen im Süden, doch ist die Regierung bemüht, Sorgen vor einer Ausweitung des Konflikts entgegenzutreten.