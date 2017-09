Volkswagen gibt Gewinnwarnung für das dritte Quartal aus

Volkswagen warnt vor Gewinneinbußen im dritten Quartal. Grund sei eine Aufstockung der Mittel für die Rückkäufe und Nachrüstprogramme für Dieselautos in den USA, die sich "erheblich langwieriger und technisch anspruchsvoller" gestalteten, teilte der Autobauer am Freitag in Wolfsburg mit. Diese "negativen Sondereinflüsse" hätten eine Höhe von voraussichtlich 2,5 Milliarden Euro.

Der Autobauer hatte im September 2015 Manipulationen der Emissionswerte bei weltweit elf Millionen Dieselautos zugegeben. Allein in den USA waren rund 560.000 Fahrzeuge betroffen. Die von Volkswagen im Zuge der Aufarbeitung des Skandals ausgehandelten Entschädigungen und Strafzahlungen in den Vereinigten Staaten belaufen sich nach letzten Angaben auf mehr als 22 Milliarden Dollar (knapp 19 Milliarden Euro).