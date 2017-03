Vollzeittätigkeit von Müttern mit kleinen Kindern bleibt die Ausnahme

Eine Vollzeittätigkeit von Müttern mit Kindern unter drei Jahren bleibt die Ausnahme. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden anlässlich des Frauentages am 8. März mitteilte, traf dies 2015 nur auf zehn Prozent der in einer Partnerschaft lebenden Mütter zu. Völlig anders ist dies nach wie vor bei den Vätern. Hier übten 83 Prozent trotz kleiner Kinder eine Vollzeittätigkeit aus.

Deutliche Unterschiede gibt es auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Osten lag der Anteil der Mütter mit Vollzeitjob und kleinen Kindern der Statistik zufolge bei 21 Prozent, im Westen dagegen nur bei rund acht Prozent. Väter oder Mütter in Mutterschutz oder Elternzeit wurden jeweils nicht eingerechnet.

Von den Vätern hatten 51 Prozent einen Vollzeit-Job, während die Partnerin nicht erwerbstätig war. Bei 24 Prozent der Paare übte der Vater eine Vollzeit- und die Mutter eine Teilzeit-Tätigkeit aus. Lediglich bei acht Prozent der Paare arbeiteten beide Elternteile in Vollzeit.

Noch seltener war eine Kombination, bei der die Mutter einer Vollzeittätigkeit nachging und der Vater gar nicht oder in Teilzeit erwerbstätig war. Dies traf 2015 nur auf insgesamt zwei Prozent der Paare mit Kindern unter drei Jahren zu.

Wesentliche Änderungen der Arbeitszeitverteilung in den zurückliegenden zehn Jahren gab es laut Statistischem Bundesamt kaum, zumindest was die Mütter angeht. So seien auch 2006 nur rund zehn Prozent der in einer Partnerschaft lebenden Mütter einer Vollzeittätigkeit nachgegangen, während ihre Kinder jünger als drei Jahren waren.