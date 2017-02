Von der Leyen für US-Forderungen nach mehr Geld der Nato-Partner

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Forderungen der USA nach einem stärkeren finanziellen Engagement der europäischen Staaten in der Nato als berechtigt bezeichnet. "Wir Europäer, wir Deutsche, wir müssen mehr tun für die eigene Sicherheit, wir müssen da mehr investieren", sagte von der Leyen am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen". Es sei "nicht fair, dass die Amerikaner doppelt so viel leisten wie wir alle Europäer zusammen".

"Insofern haben die Amerikaner recht, dass sie von uns hören möchten, wie wir glaubwürdig darlegen, wie wir das gemeinsame Zwei-Prozent-Ziel in der Nato erreichen können in den nächsten Jahren", sagte von der Leyen, die sich zugleich für mehr Investitionen in die Bundeswehr aussprach. Mehr Geld für den Verteidigungshaushalt "finde ich plausibel", sagte die CDU-Politikerin. Die Bundeswehr benötige "genau diese Investitionen" angesichts der vielen "Aufträge, die die Bundeswehr heute für unsere Sicherheit leistet, sei es in Afghanistan, im Irak, in Mali, aber auch im Mittelmeer bei der Flüchtlingshilfe".

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte den Nato-Partnern zuvor mit einer Drosselung des traditionell starken US-Militärengagements für das Bündnis gedroht. Bis Ende des Jahres müssten die Alliierten einen Plan ausarbeiten, wie sie ihre Militärausgaben erhöhen und die USA damit entlasten könnten, sagte Mattis am Mittwoch bei einem Treffen mit den Nato-Ministerkollegen in Brüssel. Seine Warnung verband er aber mit einem grundsätzlichen Bekenntnis seines Landes zur Nato.