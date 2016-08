Von der Leyen unterzeichnet Ausbildungsinitiative für Syrer

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) unterzeichnet am Donnerstag (11.00 Uhr) in Ingolstadt mit dem Vorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, eine Kooperationsvereinbarung für die Ausbildung syrischer Flüchtlinge. Zunächst bis zu 120 Flüchtlinge sollen in einer Pilotphase in verschiedenen Modulen für Tätigkeiten qualifiziert werden, die sie später auch bei einem Wiederaufbau ihres Heimatlands nutzen können sollen.

Die jeweils vierwöchigen Module umfassen die Bereiche Bau, Handwerk, Sanität und Technik. Jeder Flüchtling kann sich maximal zwölf Wochen qualifizieren lassen. Von der Leyen hatte die Initiative im Februar angekündigt. In Ingolstadt ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für die Pioniertruppe der Bundeswehr.