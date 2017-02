Von der Leyen zu Besuch bei US-Verteidigungsminister Mattis

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat nach ihrem Gespräch mit ihrem US-Kollegen James Mattis die guten Beziehungen beider Länder gelobt. Sie habe bei der Begegnung die "gemeinsame Basis, die gewachsen ist über all die Jahre" gespürt - ebenso wie "auch die gemeinsamen Werte, die uns tragen", sagte von der Leyen am Freitag in Washington.

Mattis habe "ein ganz klares Bekenntnis zur Nato" abgegeben, führte von der Leyen aus. Es sei erfreulich, "wie überzeugt und überzeugend er dargelegt hat, wie er zur Nato steht". Von der Leyen fügte hinzu, Mattis habe ihr versichert, dass er den Dialog suche. Sie habe das Angebot bekommen, "diese strategischen Gespräche zu vertiefen und auf eine regelmäßige Basis" zu stellen. "Das werden wir tun", versicherte die Ministerin.

Mattis hatte von der Leyen im Pentagon mit militärischen Ehren empfangen. Vor Beginn seines Gesprächs mit der deutschen Verteidigungsministerin brachte Mattis von der Leyen seine "höchste Wertschätzung" für die deutschen Streitkräfte zum Ausdruck, deren Fähigkeiten er in seinen früheren Funktionen beim US-Militär kennengelernt habe.

Mattis hob zudem hervor, dass beide Länder "viele gemeinsame Interessen" hätten. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle er vor allem zuhören und freue sich auf den "Rat" der Bundesverteidigungsministerin.

US-Präsident Donald Trump hat sich wiederholt extrem kritisch über die Nato geäußert, was große Unruhe unter den Verbündeten auslöste. Allerdings hat sich Trump zuletzt auch mehrfach ausdrücklich zu der Allianz bekannt.

Sein Verteidigungsminister gilt als Vertreter eines pragmatischen und realpolitischen Flügels innerhalb der neuen US-Regierung. Der Ex-General hat die US-Beziehungen zur Nato als "unerschütterlich" bezeichnet.

Von der Leyen will während ihrer Kurzvisite in der US-Hauptstadt auch mit Kongressmitgliedern zusammenkommen. Als erstes Mitglied der Bundesregierung war vor einer Woche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) von der neuen US-Regierung empfangen worden.