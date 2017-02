Von der Leyen zu Besuch bei US-Verteidigungsminister Mattis eingetroffen

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Freitag zu einem Besuch bei ihrem US-Kollegen James Mattis in Washington eingetroffen. Sie wurde im Pentagon mit militärischen Ehren empfangen. Mattis brachte vor Beginn seines Gesprächs mit von der Leyen seine "höchste Wertschätzung" für die deutschen Streitkräfte zum Ausdruck, deren Fähigkeiten er in seinen früheren Funktionen beim US-Militär kennengelernt habe.

Mattis hob zudem hervor, dass beide Länder "viele gemeinsame Interessen" hätten. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle er vor allem zuhören und freue sich auf den "Rat" der Bundesverteidigungsministerin. Der Schwerpunkt des Gesprächs zwischen Mattis und von der Leyen dürfte auf der militärischen Zusammenarbeit beider Länder im Rahmen der Nato liegen.

US-Präsident Donald Trump hat sich wiederholt extrem kritisch über die Nato geäußert, was große Unruhe unter den Verbündeten auslöste. Allerdings hat sich Trump zuletzt auch mehrfach ausdrücklich zu der Allianz bekannt.

Sein Verteidigungsminister gilt als Vertreter eines pragmatischen und realpolitischen Flügels innerhalb der neuen US-Regierung. Der Ex-General hat die US-Beziehungen zur Nato als "unerschütterlich" bezeichnet.

Von der Leyen will während ihrer Kurzvisite in der US-Hauptstadt auch mit Kongressmitgliedern zusammenkommen. Als erstes Mitglied der Bundesregierung war vor einer Woche Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) von der neuen US-Regierung empfangen worden.