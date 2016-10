Vorbereitungen für Räumung des Flüchtlingslagers in Calais

In dem als "Dschungel" bekannten Flüchtlingslager im nordfranzösischen Calais haben die Vorbereitungen für die Räumung begonnen. Am Sonntag verteilten Behördenvertreter Flugblätter, um die mehrere tausend Bewohner über die am Montagmorgen beginnende Räumung zu informieren. Die Flüchtlinge sollen mit Bussen in Aufnahmezentren in ganz Frankreich gebracht werden. Einige von ihnen kündigten Widerstand an. Dutzende minderjährige Flüchtlinge wurden derweil in Großbritannien aufgenommen.

Behördenvertreter sprachen mit Bewohnern des Lagers und gaben ihnen Flugblätter. Darauf wurden die Flüchtlinge aufgefordert, ihre Sachen zu packen und sich am Montag um 08.00 Uhr an einem Sammelpunkt einzufinden. Die überwiegend aus Afghanistan, dem Sudan und Eritrea stammenden Flüchtlinge sollen über einen Zeitraum von drei Tagen in 145 Bussen in Aufnahmezentren gebracht werden, wo sie Asylanträge stellen können. Die Behausungen sollen abgerissen werden.

Insgesamt soll die Räumung nach Angaben der Präfektur eine Woche dauern. Aus Sorge vor gewaltsamem Widerstand sollen 1250 Polizisten im Einsatz sein. Bereits in der Nacht zum Sonntag gab es einzelne Zusammenstöße zwischen Flüchtlingen und Sicherheitskräften.

"Wir müssen einige Menschen noch davon überzeugen, die Unterbringung zu akzeptieren und ihren Traum von Großbritannien aufzugeben", sagte Didier Leschi von der französischen Einwanderungsbehörde am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. "Das wird der schwierigste Teil sein." Mitarbeiter der Asylbehörde versuchten die Bewohner davon zu überzeugen, dass Calais "eine Sackgasse" sei, sagte Behördenchef Pascal Brice. Er versprach eine schnelle Bearbeitung der Asylanträge.

Einige afghanische Flüchtlinge kündigten am Sonntag Widerstand an. "Sie müssen uns zwingen zu gehen", sagte der Afghane Karhasi der AFP. "Wir wollen nach Großbritannien." Andere Bewohner äußerten sich positiver. "Man weiß nie, der Abriss kann auch etwas Gutes haben", sagte der Sudanese Faisal al-Adschab. "Alle wissen, dass es vorbei ist", sagte Hammudi aus dem syrischen Aleppo. "Heute ist der letzte Tag des Dschungels."

Insgesamt 194 minderjährige Flüchtlinge aus dem "Dschungel" wurden nach Angaben der Hilfsorganisation France Terre d'asile in den vergangenen Tagen in Großbritannien aufgenommen. 141 von ihnen seien im Zuge der Regeln zur Familienzusammenführung aufgenommen worden, die 53 anderen seien "junge Mädchen, die am Samstag aufgrund ihrer Verletzlichkeit überführt wurden", sagte ein Vertreter der Organisation, Pierre Henry. Am Sonntag waren es 39 Kinder und Jugendliche, die nach Großbritannien ausreisten.

Ein Sprecher des britischen Innenministeriums sagte, zunächst seien diejenigen Kinder aufgenommen worden, die Verwandte in Großbritannien haben. Nun sollten "so schnell wie möglich" alle anderen berechtigten Kinder folgen. Über das Alter der Kinder, ihre Herkunft und ihre Zielorte in Großbritannien wollte der Sprecher keine Angaben machen.

Insgesamt halten sich im "Dschungel" nach offiziellen Schätzungen etwa 6400 Menschen auf, Hilfsorganisationen gehen sogar von mehr als 8100 Bewohnern aus. Die meisten Bewohner wollen weiter nach Großbritannien, wo viele von ihnen Kontakte haben. Immer wieder versuchen Flüchtlinge, auf Fähren über den Ärmelkanal oder durch den Eurotunnel heimlich nach Großbritannien zu gelangen.

Seit Januar 2015 kamen in der Region 33 Migranten ums Leben - die meisten von ihnen starben beim Versuch, auf Lastwagen mit dem Ziel Großbritannien zu gelangen. Außerdem kam es mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen in dem Lager.

Die französischen Behörden wollten das Lager schon seit geraumer Zeit auflösen. Hilfsorganisationen versuchten dies mit juristischen Mitteln zu verhindern, doch ein Verwaltungsgericht gab am Dienstag grünes Licht für die Räumung.