Vorstellung des iPhone 7 erwartet

Der US-Elektronikonzern Apple enthüllt am Mittwoch aller Voraussicht nach die neuesten iPhone-Modelle. Der Technologieriese veranstaltet in San Francisco eine Produktpräsentation (19.00 Uhr MESZ). Im Vorfeld hüllte sich Apple wie gewohnt in Schweigen, auf Branchen-Websites wurde aber über die bevorstehende Vorstellung des iPhone 7 geschrieben. Es werden schnellere Prozessoren sowie eine bessere Kamera erwartet.

Mit einem Anschluss für Kopfhörerkabel sollen die neuen Modelle demnach dagegen nicht mehr ausgestattet sein. Womöglich werden bei dem Termin auch die neue Smartwatch Apple Watch 2 sowie Kopfhörer der Marke Beats vorgestellt.