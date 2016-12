Vorwürfe gegen Russland wegen Cyberattacken im US-Wahlkampf werden lauter

Nach den Hackerangriffen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs werden die Vorwürfe gegen die russische Führung immer lauter. In Russland geschehe kaum etwas ohne die Zustimmung von Staatschef Wladimir Putin, sagte der scheidende US-Präsident Barack Obama am Freitag. ER kündigte eine Reaktion an. Die "Washington Post" berichtete, nicht nur die CIA, sondern auch das FBI schreibe die Cyberattacken mittlerweile Russland zu.

"Nicht viel passiert in Russland ohne Wladimir Putin", sagte Obama bei seiner Jahresabschluss-Pressekonferenz in Washington. Damit machte er Putin so deutlich wie noch nie direkt für die Hackerangriffe auf die US-Demokraten verantwortlich. Obama führte aus, das Ziel seiner Regierung sei weiterhin, "eine klare Botschaft an Russland oder andere zu senden, das nicht zu tun, weil wir Dinge mit ihnen machen können".

Obama hatte Putin nach eigener Aussage bereits im September aufgefordert, die Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf durch Cyberattacken zu stoppen. Er habe sicherstellen wollen, dass die Hackerangriffe nicht eskalieren und den Auszählungsprozess der Wahl nicht behindern, sagte Obama.

Als er Putin Anfang September in China getroffen habe, habe er den Eindruck gehabt, dass es "der wirksamste Weg" sei, "direkt mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, dass er es abstellen soll". Nach eigener Aussage drohte Obama dem russischen Präsidenten bei dieser Gelegenheit mit "ernsthaften Konsequenzen", wenn er die Cyberattacken nicht unterbinde.

"Und tatsächlich haben wir keine weitere Beeinflussung des Wahlprozesses festgestellt", fügte Obama hinzu. Es gebe Hinweise, dass auch China auf seine Warnung hin seine Cyberangriffe auf die USA eingeschränkt habe.

Obama wiederholte seine Drohung, dass Russland die Konsequenzen aus den Hackerangriffen zu spüren bekomme. Die Öffentlichkeit werde nur von einem Teil dieser Aktionen erfahren. Seinen Nachfolger Donald Trump rief Obama auf, eine unabhängige Untersuchung der Cyberattacken zu akzeptieren, um den US-Bürgern die Gewissheit zu geben, dass die Wahlen "gerecht und frei" gewesen seien.

Obama wird am 20. Januar von Trump abgelöst, der für ein engeres Verhältnis zu Russland eintritt. Der Immobilienmilliardär hatte bei der Präsidentschaftswahl am 8. November überraschend gegen die Demokratin Hillary Clinton gesiegt.

Am Mittwoch hatte der Sender NBC News hinsichtlich des Cyberangriffs auf das E-Mailkonto von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta berichtet, Putin selbst habe Anweisungen für den Umgang mit den gehackten E-Mails gegeben. Putins Sprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe als "lächerlichen Unsinn" zurück. Auch Trump stellte in Abrede, dass Russland hinter den Cyberangriffen auf die US-Demokraten stecke.

Ihm widersprechen laut "Washington Post" aber nicht nur der Auslandsgeheimdienst CIA, sondern auch das FBI und der Nationale Geheimdienstdirektor (DNI), James Clapper. Er sei sich mit FBI-Chef James Comey und Clapper einig über das Ausmaß und den Zweck "der russischen Einmischung in unseren Präsidentschaftswahlkampf", schrieb CIA-Chef John Brennan dem Bericht zufolge nach Treffen mit den beiden Behördenchefs in einer Mitteilung an die CIA-Mitarbeiter.

Clinton gab laut "New York Times" Putin persönlich eine Mitschuld an ihrer Wahlniederlage. Diese sei auf zwei "beispiellose" Ereignisse zurückzuführen: die Wiederaufnahme von Ermittlungen zu ihrer E-Mail-Affäre durch den FBI-Chef Comey elf Tage vor der Wahl und auf den russischen "Angriff gegen unser Land", sagte Clinton der Zeitung zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Abendessen mit Wahlkampf-Spendern.

Clinton verwies laut "NYT" darauf, dass Putin einen "persönlichen Streit" mit ihr habe. Er trage ihr nach, dass sie die russische Parlamentswahl 2011 als manipuliert kritisiert habe.