VW-Kernmarke will spätestens 2025 "Weltmarkführer" für Elektroautos sein

Die VW-Kernmarke Volkswagen will in weniger als zehn Jahren zum "Weltmarktführer" in Sachen Elektroautos werden. "Wir machen das Elektroauto zum strategischen Kernelement der Marke Volkswagen", sagte Markenchef Herbert Diess am Dienstag in Wolfsburg bei der Vorstellung der Strategie Transform 2025+, die einen langfristigen Plan zur Neuausrichtung des Herstellers beschreibt.

Ab 2020 will Marke Volkswagen, die wie andere Teile des Autokonzerns mit den Folgen des Dieselskandals kämpft und darüber hinaus unter einer im Branchenvergleich mangelhaften Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit leidet, zahlreiche Elektroautos auf den Markt bringen. Bis spätestens 2025 will die Marke Diess zufolge jedes Jahr eine Million davon verkaufen und dadurch zum "Weltmarkführer bei der Elektromobilität" werden.

Flankiert werden soll die Strategie durch Effizienz- und Produktivitätssteigerungen, mit denen die bisher nicht konkurrenzfähige operative Umsatzrendite bis 2020 auf vier Prozent und bis 2025 auf sechs Prozent erhöht werden soll. In einem ersten Schritt werde VW in den nächsten Jahren bis 2020 sein "Kerngeschäft reparieren", betonte Diess.

Während VW die Kompetenzen für Elektromobilität und weitere Zukunftstrends aufbaut, will die Marke ertragsschwache Modellvarianten streichen sowie mit einem Ausbau der SUV-Palette die Marktführerschaft im Volumengeschäft in Europa und China sichern und im lukrativen US-Fahrzeugmarkt expandieren. Dort ist VW derzeit nur ein Nischenanbieter.

Insgesamt will VW demnach die Anzahl seiner SUV-Modelle von aktuell zwei auf 19 erhöhen. Ihr Anteil am VW-Gesamtabsatz in Europa soll in den nächsten Jahren von 13 Prozent auf 30 Prozent steigen, in den USA von 15 Prozent auf 35 Prozent. "Teilweise haben wir auch Marktentwicklungen verschlafen", räumte Diess ein. Der Trend hin zum SUV werde anhalten.

Der Plan des Managements ist eng verzahnt mit dem vor wenigen Tagen vorgestellten sogenannten Zukunftspakt, auf den sich VW-Firmenleitung und Betriebsrat geeinigt hatten. Er sieht unter anderem den Abbau von 23.000 Stellen in Deutschland vor. Parallel will VW 3,5 Milliarden Euro in neue Technikbereiche investieren und dort neue 9000 Jobs schaffen.

Bereits vor einigen Monaten hatte die VW-Gruppe ihren übergeordneten Plan für eine strategische Neuausrichtung bis 2025 vorgelegt, in der eine E-Mobilitäts-Offensive mit mehr als 30 reinen Elektroautos einen zentralen Platz einnimmt, neben Milliardeninvestitionen in Digitalisierung und Technologien zum autonomen Fahren. Die Kernmarke spielt schon aufgrund ihrer Größe innerhalb des Konzerns eine mitentscheidende Rolle.

Jenseits der Elektromobilität setzt VW der neuen Strategie 2025+ zufolge massiv auf die Digitalisierung und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder durch ständig mit dem Internet verbundene und autonom fahrende Autos. Mit den darauf aufbauenden Anwendungen will VW bis 2025 eine Milliarde Euro pro Jahr umsetzen, danach werden Diess zufolge auch weitere völlig neuartige Geschäftsmodelle wie etwa selbstständig fahrende "Robotertaxis" folgen.

Auch dabei wolle sich VW als Weltmarktführer positionieren, sagte der Markenchef. Sein Unternehmen und die gesamte Branche müssten sich auf einen "schnellen, harten Umbruch" einstellen. Nichts werde Autofahren mehr verändern als Vernetzung und Digitalisierung.